ليلى طاهر تبحث عن «زمن الحنين»

القاهرة (الاتحاد)

«زمن الحنين».. تمثيلية اجتماعية بوليسية مشوقة، ركزت على العديد من القيم الإنسانية التي تراجعت كثيراً، وفي مقدمتها الوفاء، بسبب سيطرة المادة على جميع معاملات البشر.

دارت الأحداث حول سيدة «إحسان هانم» تعيش في فيلتها مع ابنها الوحيد الذي يرتبط بصداقة مع مجموعة من زملائه في الجامعة، يهوون الصيد، وفي إحدى رحلاتهم للصيد يعثرون على تمثال نادر وعدد من القطع الذهبية الأثرية، ويطلبون من الابن أن يحتفظ بالتمثال في حجرته في الفيلا لحين اقتسام ثمن بيعه، وحين تعلم الأم من ابنها بالأمر، تطلب منه تسليم التمثال إلى هيئة الآثار.

ضد مجهول

وشارك في بطولة التمثيلية التي أنتجتها شركة صوت القاهرة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ليلى طاهر ومحمود الجندي وجمال إسماعيل وحنان شوقي ورضا الجمال ونهلة رأفت وفكري أباظة ووحيد عزت والوجه الجديد وقتها هاني رمزي، وكتب القصة والسيناريو والحوار أحمد المحمدي، وأخرجها صفوت القشيري.

الابن الوحيد

وعن ذكرياتها مع التمثيلية، قالت ليلى طاهر إنها تعد من الأعمال القريبة إلى قلبها، خصوصاً أن الشخصية التي جسدتها استخرجت طاقات فنية كبيرة من داخلها، حيث تقمصت طوال الأحداث شخصية السيدة التي تقف بجوار الجميع، والأم المكلومة بسبب مقتل ابنها الوحيد، وبمرور الأحداث يكتشف الجميع أنها وراء استدراج صديق ابنها لشراء الفيلا لقتله والانتقام منه، وأيضاً من خطيبة ابنها التي اكتشفت خيانتها لابنها، وأنها لم تدافع عنه أمام زملائه الذين تربصوا به حتى قام أحدهم بقتله، وتزج بها إلى حبل المشنقة ليحكم عليها بالإعدام، إلى أن يكتشف رئيس المباحث تورطها في جريمة قتل صديق ابنها ببندقية الصيد التي كانت تصطاد بها مع زوجها، أما حنان شوقي فقالت إنها جسدت شخصية «سها» الوريثة الوحيدة لعمتها، والتي تأمل في بيع الفيلا حتى تتمكن عمتها من حل الأزمة المالية التي يمر بها خطيبها.