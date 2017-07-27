علي ربيع: المسرح صنع نجوميتي

القارة (الاتحاد)

أكد الممثل علي ربيع أنه من المستحيل ترك «مسرح مصر»، أو المسرح عمومًا في الفترات المقبلة مهما حدث، لأن المسرح هو من صنع اسمه ونجوميته وعرفه على الجمهور المصري والعربي.

ويرى علي ربيع أن مسرح الدولة بدأ في الازدهار وجذب الشباب إليه، فتوجد تجارب شبابية على مسارح الدولة حققت نجاحاً كبيراً، ويتمنى أن يرى مسارح الأقاليم تضيء أنوارها بالعروض وتخصص لها ميزانية لتقديم التجارب الفنية، حتى يكون لجمهور المحافظات مسرحياتهم التي تناقش واقعهم بعيداً عن أضواء القاهرة.

وانتهى ربيع من تصوير فيلمه الكوميدي «خير وبركة» والذي يشاركه بطولته مي سليم وبيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.. وقال ربيع: بدأنا تصوير الفيلم منذ عدة أشهر ولكن توقف بسبب انشغال المخرج بتصوير مسلسل «رمضان كريم» الذي عرض في رمضان الماضي وبعد إجازة العيد عاودنا التصوير مرة أخرى حيث كان متبقياً عدد قليل من المشاهد.

وأشار إلى أن الفيلم سيعرض في عيد الأضحى وتدور أحداثه في إطار كوميدي شيق يتناول قصة شقيقين يحاولان البحث عن فرصة عمل ومن خلال رحلتهما يواجهان العديد من المواقف الكوميدية عندما يعملان بمهن لا يعرفان عنها شيئاً.

وقال: أتعاون مرة أخرى مع المخرج سامح عبدالعزيز ولكن هذه المرة تليفزيونيا بعد أن تعاقدت على بطولة مسلسل يحمل عنوان «المدينة الفاضلة» تأليف السيناريست أحمد عبدالله، وإنتاج صادق الصباح ويدور في إطار كوميدي ويناقش العديد من قضايا المجتمع وهو بطوله جماعية ومن المقرر أن ينافس بقوة في مارثون رمضان 2018.