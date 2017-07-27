سهر الصايغ: سعيدة بأعمالي الأربعة

محمد قناوي (القاهرة)

بعد النجاح الذي حققته في دراما رمضان، أكدت سهر الصايغ أنها تحرص في الفترة المقبلة على المحافظة على النجاح الذي حققته في هذا الموسم، وتتمنى أن تقدم شيئاً مختلفاً تماماً عن أي عمل قدمته طوال مشوارها الفني، كما تمنت تقديم شخصية كوميدية، مشيرة إلى أن الأدوار التي تعرض عليّها في الدراما أقوى من السينما، وهي تبحث عن النجاح وليس مجرد الظهور، بعد أن قدمت فيلماً للسينما «تفاحة حوا» وتعتبره خطوة جيدة في بدايتها الفنية.

وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول الشخصيات الأربع التي قدمتها على شاشة رمضان الماضي، وقالت: «إعجابي بالأعمال الأربعة سبب قبولي لها، خاصة أنني أجسد شخصيات تختلف خطوطها الدرامية وشكلها التمثيلي، لكنني واجهت صعوبات كثيرة، لأنّ الخروج من شخصية والدخول في أخرى أمر صعب جداً، إضافة إلى تكثيف ساعات التصوير في الأيام الأخيرة من أجل اللحاق بتوقيت العرض».

وأشارت إلى أن وجود الفنان في أكثر من عمل في وقت واحد، سلاح ذو حدين، ولكن يمكن أن يتحول السلاح لمصلحة الفنان شرط أن تكون الأدوار مختلفة، وأن يعتمد على سيناريو مميز، وإذا لم يتوافر ذلك، فإن المسألة تسفر عن نتائج عكسية.

وتضيف: أكثر شخصية من الأدوار الأربعة التي قدمتها كانت صعبة بالنسبة لي «هند» في كفر دلهاب، وقد ساعدني المخرج أحمد نادر جلال كثيراً في رسم ملامح الشخصية وطريقة أدائي، لاسيما أنها من الشخصيات التي يصعب مشاهدة مثيل لها على أرض الواقع، نظراً إلى أنها كانت تعاني في الحلقات الأولى «مسّاً» شيطانياً، وهذا يجعلها تتصرف في شكل غير طبيعي، والشخصية صعبة، ولديها مساحات تمثيلية كبيرة ودراما كثيرة، وأنا سعيدة بنجاحي في تقديمها، وإشادات المشاهدين بأدائي في المسلسل.