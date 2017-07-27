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برامج ترفيهية ومحتوى راق

مذيعات: «الراديو» له جمهوره ولن يصبح تراثاً
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تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017

أحمد النجار (دبي)

أكدت مذيعات في محطات محلية، أن الراديو لم يفقد بريقه كمنصة إعلامية وبرامجية لها تاريخها وخصوصيتها، ويستبعدن أن يصبح من التراث الكلاسيكي للإعلام، وسيظل صامداً أمام التلفزيون و«سوشيال ميديا» وسيلة يومية لا غنى عنها في السيارة، حيث يشكل محطة جذب شبابية، وتلقى إقبالاً من المتابعين.

المحطات الإذاعية في الإمارات.. أكثر من 60 محطة إذاعية منها 13 عربية، و9 ناطقة بالإنجليزية، إلى جانب محطات بلغات عابرة للقارات، تخاطب ثقافات وجنسيات مختلفة، مثل الهندية والملاوية والأوردية والتاميل وغيرها.. وهذا مؤشر على قوة الراديو كمنصة جاذبة تلاقي اهتمام الثقافات وتربطهم بهويتهم وتواكب حياتهم اليومية، لكن سرّ صمودها واحتفاظها بمكانتها وحجم الجماهيرية، يعود إلى مدى امتلاكها الأدوات الفنية والمحتوى البراق.

 

رفيقة الدرب والسفر

وقالت المذيعة أثير بن شكر إن الإذاعة تتميز بقربها من المستمع، وإنها في متناول الجميع كونها مواكبة للتكنولوجيا عن طريق التطبيقات الذكية، والمواقع، والتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الراديو يمتلك ثلاثية التواصل والمحتوى والمتعة، ورغم ظهور وسائل أخرى يبقى محافظاً على مكانته مستشهدة بما نشرته «بي بي سي» بأن عشرات الملايين من الناس يستمعون إلى الراديو حول العالم في الوقت نفسه، وقد اتسعت دائرة المستمعين مع التطور المستمر للتكنولوجيا.. ووصفت الإذاعة والراديو بـ «رفقاء للدرب والسفر والتنقل اليومي». ... المزيد
     
 

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