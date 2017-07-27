مذيعات: «الراديو» له جمهوره ولن يصبح تراثاً

أحمد النجار (دبي)

أكدت مذيعات في محطات محلية، أن الراديو لم يفقد بريقه كمنصة إعلامية وبرامجية لها تاريخها وخصوصيتها، ويستبعدن أن يصبح من التراث الكلاسيكي للإعلام، وسيظل صامداً أمام التلفزيون و«سوشيال ميديا» وسيلة يومية لا غنى عنها في السيارة، حيث يشكل محطة جذب شبابية، وتلقى إقبالاً من المتابعين.

المحطات الإذاعية في الإمارات.. أكثر من 60 محطة إذاعية منها 13 عربية، و9 ناطقة بالإنجليزية، إلى جانب محطات بلغات عابرة للقارات، تخاطب ثقافات وجنسيات مختلفة، مثل الهندية والملاوية والأوردية والتاميل وغيرها.. وهذا مؤشر على قوة الراديو كمنصة جاذبة تلاقي اهتمام الثقافات وتربطهم بهويتهم وتواكب حياتهم اليومية، لكن سرّ صمودها واحتفاظها بمكانتها وحجم الجماهيرية، يعود إلى مدى امتلاكها الأدوات الفنية والمحتوى البراق.

رفيقة الدرب والسفر