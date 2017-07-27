فقدان الشهية.. مرض العصر

رنا سرحان (بيروت)

يعاني الكثير من الأشخاص في السنوات الأخيرة من اضطرابات نفسية نتيجة محاولاتهم الظهور بـ«لوك جميل»، ويُعد موقف المجتمع تجاه المظهر من أهم العناصر في تفاقم هذه المشكلة، فهي تخلق هوساً بالنحافة وخوفا شديدا من السمنة. كما أن احتمال معاناة الفتيات والنساء من اضطراب الأكل يعد أكبر بنسبة عشر مرات مما هي عند الرجال والفتيان. والملاحظ أننا نجد الأشخاص المحافظين على أوزانهم عن طريق فقدان الشهية خاصة الفتيات قد يعطيهن نقص الوزن إحساسا بالتحكم والسيطرة.

فقدان الشهية أو ما يسمى Anorexia أو حالة اضطراب في الأكل ينتج عنه رفض شديد لتناول الطعام، والغريب أنه في الولايات المتحدة وحدها، تعاني أكثر من عشرة ملايين امرأة، ونحو مليون رجل من اضطرابات الأكل. ويشكل هؤلاء أكثر من 3% من السكان.

نحافة أو بدانة