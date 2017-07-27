ليلى المعينا: تغذية العقل بالأفكار الإيجابية أقصر الطرق للسعادة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تتمتع بروح معنوية عالية، تواجه الصعوبات بتفاؤل وإيجابية، إنها مدربة الحياة السعودية ليلى المعينا التي اختارت مساعدة الناس على التقدم في حياتهم سواء في العمل أو الأسرة والتخطيط لتحقيق أهدافهم، مؤكدة أن التوجيه الصحيح يفيد كل شخص من المدير التنفيذي إلى الموظف إلى الطالب إلى ربات البيوت، مستندة إلى خبرتها في الحياة ودراستها العلمية.

وليلى مدربة حياة محترفة معتمدة وممارسة رئيسة لمؤشر قيادة الطاقة، تلقت تدريبها في معهد التميز المهني في التدريب (IPEC) في مدينة نيويورك، وهو معهد معتمد من قبل اتحاد مدربي الحياة الدولي، كرست حياتها من أجل مساعدة الآخرين وتحسين حياتهم الشخصية والمهنية على أعلى مستوى من الفاعلية، حيث تقول المدربة السعودية التي نشأت في مدينة جدة، وعاشت فيها 16 عاماً، ساهمت في تشكيل وعيها وشخصيتها، واستمدت قوتها من عائلتها التي تدعمها، إنها تسهم في مساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم في الحياة، بطرق علمية وممنهجة.

تخطي العقبات

عن تخصصها وأدواتها لمساعدة الناس على تحقيق أهدافهم وتمتعهم بروح إيجابية، تقول: «إن هذا التخصص الذي بدأ في أميركا وانتقل إلى الشرق الأوسط، هو علم جديد في عالمنا العربي يساعد الأشخاص على تولي زمام أمورهم بأنفسهم وتخطي الصعوبات الحياتية»، مشيرة إلى أن وظيفتها تختلف عن المعالج أو الطبيب النفسي الذي قد يناقش ماضيك ليستخلص «الأخطاء» في حياتك أو المرشد الذي قد يقيس حياتك على تجاربه الخاصة أو المستشار الذي لديه حلول جاهزة لك، فتخصصها يساعدك على التخلص من المعوقات والعقبات التي تقف في طريق نجاحك، بالنظر للأمور من زاوية مختلفة، ثم العمل معك لوضع خطة تتمحور حول الأهداف والغايات الخاصة بك. ووفق المعينا يشمل تدريب الحياة التعرف إلى التحديات بشكل واضح، سواء كانت في الإطار العملي أو الشخصي، ثم يساعدك على تخطي العقبات لتحقيق إمكانياتك الحقيقية لتعيش حياة أكثر سعادة ورضا، موضحة أن الجميع يمكن أن يستفيدوا من التوجيه لأن الجميع لديه أهدافه، ولكن في بعض الأحيان يحتاج إلى وجهة نظر موضوعية تساعده نحو إنتاج إيجابي.