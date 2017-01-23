الإنتاجية والابتكار والسلامة أبرز توجهات قطاع الطاقة العالمي

أبوطبي (الاتحاد)

يعتبر التغيير السمة المميزة لقطاع الطاقة العالمي في عام 2017، حيث شكّلت مجموعة الضغوط الداخلية والخارجية في قطاع النفط والغاز، كما في قطاع الطاقة الكهربائية، حافزاً للتغيير، ما دفع المسؤولين عن القطاعين إلى مراجعة الاستراتيجيات المعتمدة.

واستمر قطاع النفط والغاز بتأمين فائض الإنتاج في 2016، وأدى ذلك الفائض إلى تخفيض إنتاج النفط الصخري الأميركي، لكنه فشل في رفع الطلب إلى المستوى اللازم لإعادة التوازن إلى الأسواق العالمية.

وأثر استمرار تدني سعر النفط العالمي على انكماش الإنفاق الحكومي، إلا أن السعي لتحقيق التنوع الاقتصادي والحدّ من الاعتماد على النفط، يشجّع على تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، ومنها قطاعات العقارات والبناء والضيافة والسياحة والتعليم. كما تركّزت الجهود الوطنية على تحسين الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المرافق العامة المؤهل للاستفادة بشكل كبير من الحلول الرقمية.

واعتمد قطاع المرافق العامة سياسات استثمارية حدت من الإنفاق في مجال تقنية المعلومات. فيما بدأ عدد متنامٍ من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتبني الحلول التكنولوجية، وبشكل أدق، حلول الشبكات الذكية لما لها من فوائد ومميزات.