10 إرشادات لـ «رضاعة صناعية» آمنة

خورشيد حرفوش (القاهرة)

دائماً ما ينصح الأطباء وخبراء التغذية والطفولة، الأمهات بعدم اللجوء إلى الإرضاع الصناعي، إلا إذا كان هناك ضرورة طبية أو مانع يتعلق بصحة الأم أو المولود، وذلك لعدة أسباب جوهرية، تحددها الدكتورة هبة أبو الفتح، اختصاصية طب الأطفال، وأهمها وجوب اتباع الأم قواعد وشروط الإرضاع بالزجاجة، حتى تجنب الرضيع أية مشاكل أو أضرار محتملة تهدد صحته ونموه. مشيرة إلى ضرورة الالتزام بـ«10» توجيهات - تراها مهمة للغاية - من أجل إرضاع صناعي صحي، وهي:

1. تأكيد إتمام خطوات تعقيم أدوات الإرضاع تعقيماً صحياً كاملاً قبل كل رضعة؛ وذلك لأن تعرض الزجاجة أو أدوات الإرضاع للتلوث بالجراثيم، يتيح لها التكاثر والنمو باطراد، مما يعرض حياة الطفل للخطر.

2. اتباع تعليمات الطبيب المختص فيما يتعلق باختيار نوع الحليب «المسحوق»، وصلاحيته، ومواصفاته، وعدم تبديله أو تغييره إلا وفق الحاجة الصحية للمولود ونموه، وكذلك التقيد بكمية الحليب عند خلطه، وعدد مرات الإرضاع، وتوقيتاتها، ومتابعة إرشادات الطبيب دائماً.