لا غنى عنهما لنمو الطفل فيتامينا «سي» و«دي» ضروريان للرضيع



تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017 القاهرة (الاتحاد) يحتاج الأطفال في جميع مراحلهم العمرية إلى الفيتامينات والمعادن الطبيعية والعناصر الغذائية اللازمة لعملية النمو، وتقوية جهازهم المناعي بشكل طبيعي متدرج يتوافق ومسيرة نموهم الجسمي. ويحتاج الأطفال الرضع بشكل خاص إلى كميات كبيرة وإضافية من فيتاميني «دي»، و«سي»؛ لأن معظم الأمهات يعانين من نقصهما في العادة، ويمكن للأم أن يحوي حليبها قدراً كافياً من فيتامين «سي» إذا كانت تتناول كميات كافية من الحمضيات والخضراوات التي تحتوي على هذا العنصر، لكن تظل حاجة الطفل الوليد إلى فيتامين «دي» قائمة، لعدم توافر مصادره للأم بسهولة. وهو عنصر فعال في تكوين العظام ونموها. لذا ينصح جميع الأطباء بإعطاء الأم والوليد مستحضر فيتاميني «سي» و«دي»، سواء أكان الرضيع يعتمد على الرضاعة الطبيعية أو الصناعية. الطماطم والتفاح تؤكد الدكتورة سعاد الصواف، استشارية الأطفال، أهمية إيلاء إعطاء الأم والطفل هذين النوعين من الفيتامينات بشكل مبكر، ويمكن تعويض نقصهما عند الأم باستخدام «قطارة»، تباع في الصيدليات تحتوي على علامتين، أحدهما 33% س.م. «ثلاثة أعشار السنتيمتر المكعب»، والأخرى 60% س. م «ستة أعشار السنتيمتر المكعب»، ويمكن ضخها مباشرة في فم الطفل في بداية الرضاعة اليومية، بعد استشارة الطبيب. ويمكن للأم إعطاء الطفل 30% س.م. مرة واحدة في اليوم صيفاً أو شتاء عند بلوغ الطفل الشهر الأول من عمره، حيث تحتوي المستحضرات عادة على 500 وحدة من فيتامين «دي»، و2500 وحدة من فيتامين «أ»، 25 ميلليجرام من فيتامين «سي»، ولا يجوز أن تتجاوز الأم هذا الحد، إلا بإشراف الطبيب المختص حتى لا تسبب أضراراً صحية للمولود. ... المزيد