«الشارقة للفنون» تعلن الفائزين بمنحة الأفلام لعام 2018

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن أسماء الفائزين بمنحة منصة الشارقة للأفلام 2018، وهي مبادرة سينمائية سنوية تأتي في سياق جهود المؤسسة في دعم إنتاج الأفلام في دولة الإمارات وإثراء محتواها. وقد حصل على المنحة السنوية لهذه الدورة والتي تصل إلى 30 ألف دولار أميركي كل من: محمد الحمادي، وعبد الرحمن المدني، وفيصل الأطرش، وذلك على أن تعرض الأفلام التي سيتم إنتاجها ضمن برنامج منصة الشارقة للأفلام الذي ينطلق في ديسمبر 2018، وهو من تقييم حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون.
هذا وكانت المؤسسة قد أطلقت منصة الشارقة للأفلام في يناير 2018 لتوفر منصة لصنّاع الأفلام المعروفين والواعدين، والمنتجين، والنقاد، والطلاب، بحيث تُسهم في تطوير ودعم إنتاج الأفلام في الدولة. وتتألف المنصة من ثلاثة مكونات رئيسة هي: منحة إنتاج للأفلام القصيرة، وجائزة وعروض أفلام مقيّمة، وبرنامج لورش العمل والجلسات النقاشية. حيث ستقدم المنصة في كل دورة دعوة لقيّم ضيف لتنظيم برنامج سينمائي للأفلام القصيرة والطويلة لها ثيمة محددة، وتُمنح الجائزة لأفضل الأفلام من مختلف الفئات وفق رؤية لجنة التحكيم. ذلك إلى جانب ورش العمل والجلسات النقاشية التي يقدمها متخصصون حول المهارات العملية لصنع الأفلام مثل كتابة السيناريو والتصوير السينمائي والمونتاج، إضافة لموضوعات متعلقة بنظرية الفيلم والمدارس النقدية السينمائية، والتحديات التي يواجهها سوق الفيلم في المنطقة.
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وفي مقاربة موجزة لمشاريع الأفلام الفائزة لهذا العام، يقدّم صانع الأفلام الإماراتي محمد الحمادي في مشروع فيلمه القصير «مريم» قصة شابة إماراتية طموحة تسعى لامتهان التمثيل في نيويورك ويصطدم حلمها بمعارضة والدتها التي تريد لها أن تتزوج، لتشكل وفاة والدها لاحقاً عائقاً إضافياً في مسعاها. بدأ الحمادي مسيرته السينمائية ممثلاً عبر مشاركته في فيلم «عبد الله» (2015)، كما أخرج وأنتج فيلم الخيال العلمي «الزمن الباقي» الذي جاء عرضه العالمي الأول في برنامج المهر الإماراتي في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2017. ويمثل حالياً في الفيلم الطويل «مسك»، المقرر إطلاقه في دور العرض الإماراتية نهاية عام 2018.
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بينما يناقش مشروع فيلم «ليمون» للمخرج الإماراتي عبد الرحمن المدني مصاعب الحياة الزوجية، حيث تفشل المحاولات المستمرة لربة منزل مهملة في استعادة اهتمام زوجها العصبي بحياتهما الزوجية، لتدرك لاحقاً عقب تأثرها بنصيحة صديقتها المفضلة أن على جهودها أن تتجاوز تقديم وجبة صحية إليه. أخرج المدني فيلمه القصير الأول بعنوان «ظاهرة القمبوعة» (2012) والذي فاز بجوائز في مهرجاني الخليج وأبوظبي السينمائيين، كما أخرج عام 2014 الفيلمين القصيرين «ذنب» و«نقافة». وعرض فيلمه «بشكارة» (2015) للمرة الأولى عالمياً في مهرجان دبي السينمائي الدولي.