الخزائن تخفي أسرار البنات

أبوظبي (الاتحاد)
تدخل غرفتها تفتح الخزانة على عجل خوفاً من أن يراقبها أحد، تخفي المفتاح في جيبها أو تبقية تحت مرتبة السرير، لا تنسى دوماً أن تراقب غرفتها خوفاً من اقتراب أحد من الخزانة، وإذا أرادت أن تفتحها ضمت باب الخزانة إليها وأخذت ما تريده ثم أغلقتها بسرعة دون السماح لأحد بأن يسترق من خصوصياتها نظره.
هذه هي تصرفات بعض الفتيات اللاتي يجدن الخزانة هي أقرب من الصديقة التي تبوح بأسرارها في حالة نشوب أي خلاف بينهما، حيث تحوي خزائن البنات أسراراً كبيرة وأحياناً صغيرة من المفاجآت أو الخصوصيات التي لا يرغبن بأن يطلع عليها أحد، وقد حاولت بعض الأمهات أن يكشفن تلك الأسرار، ويعرفن السر خلف إصرار بناتهن على حمل مفاتيح الخزائن دائماً معهن، وفي كل مكان، وعلى الرغم من محاولة البنات أن يستبقين الأمر سراً، فإن بعض الأمهات استطعن ببعض المحاولات وبعض الخطط أن يكتشفن عالمهن حتى يطمئنن على أحوال بناتهن.
|
مرحلة انتقالية
|