الخزائن تخفي أسرار البنات

أبوظبي (الاتحاد)

تدخل غرفتها تفتح الخزانة على عجل خوفاً من أن يراقبها أحد، تخفي المفتاح في جيبها أو تبقية تحت مرتبة السرير، لا تنسى دوماً أن تراقب غرفتها خوفاً من اقتراب أحد من الخزانة، وإذا أرادت أن تفتحها ضمت باب الخزانة إليها وأخذت ما تريده ثم أغلقتها بسرعة دون السماح لأحد بأن يسترق من خصوصياتها نظره.

هذه هي تصرفات بعض الفتيات اللاتي يجدن الخزانة هي أقرب من الصديقة التي تبوح بأسرارها في حالة نشوب أي خلاف بينهما، حيث تحوي خزائن البنات أسراراً كبيرة وأحياناً صغيرة من المفاجآت أو الخصوصيات التي لا يرغبن بأن يطلع عليها أحد، وقد حاولت بعض الأمهات أن يكشفن تلك الأسرار، ويعرفن السر خلف إصرار بناتهن على حمل مفاتيح الخزائن دائماً معهن، وفي كل مكان، وعلى الرغم من محاولة البنات أن يستبقين الأمر سراً، فإن بعض الأمهات استطعن ببعض المحاولات وبعض الخطط أن يكتشفن عالمهن حتى يطمئنن على أحوال بناتهن.

مريم مبارك «طالبة جامعية» وجدت خزانتها هي الأقرب إلى قلبها وكاتمة أسرارها، فما لديها من أوراق أو هدايا لا تريد أحداً أن يقترب منها، وتجد أفضل مكان هي الخزانة. تقول «خزانتي تحتوي على الكثير من الأسرار، لا أحب أن يقترب منها أحد، فأنا لا أثق أن أخبر أحداً بها، حتى لو كانت والدتي»، لكن رغم ذلك كثيراً ما أرى أمي تراقب تحركاتي أثناء الدخول للغرفة وفتح الخزانة، وتحاول أحياناً أن تسألني من باب الفضول ومعرفة سبب هذا التكتم، ورغم أن الخزانة لا تحتوي فقط إلا على القصص الغرامية وبعض الهدايا، إلا إنني لا أحب أن يطلع أحد عليها.

مرحلة انتقالية