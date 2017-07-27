ولاء الشحي: «الخيال» انطلاقة إلى المستقبل

هناء الحمادي (أبوظبي)

ولاء الشحي، مهندسة كهربائية، حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، مدرب معتمد في منهجية تريز للابتكار والإبداع «من أكثر البرامج فعالية في تنظيم عملية التفكير الإبداعي والوصول إلى حلول ابتكارية أو أفكار جديدة»، حاصلة على دبلومات عدة في هندسة العلاقات الإنسانية، صناعة النجاح «لايف كوتشينج»، إدارة الزمن، مهتمه بالتنمية البشرية وعلم الطاقة، شاركت في ورش عدة منها: من القلب، ديتوكس الروح ومثلث السعادة والمارد المدفون، إلى جانب ذلك فهي كاتبة طموحة تهدف لنشر الإيجابية والسعادة بمنظور جديد، يركز على أن السعادة مصنعها الإنسان نفسه، لتبدع خلال هذه المسيرة أول إصدار لها بعنوان «عذراً حبيبي»، مؤكدة أن التحديات تصنع النجاح والهدف والحلم، وكل قلب آمن بقدرات موهبتها.

وتجد الشحي في تطوير الذات أن يبدأ الإنسان بأن يرى نفسه في المستقبل البعيد، وأن يعيش بخياله أن كل أحلامه تتحقق ويرى نتائجها وثمارها أمامه، ومن هنا يبدأ التخطيط لهذا المستقبل، ويعد العدة لهذه الرحلة السعيدة.

وتضيف: في البداية لتطوير الذات، يجب أن يعلم الشخص ماذا يريد؟ أي رسالته في الحياة، ومن هنا يعمل على تطوير الجوانب التي تحتاج منه للتطوير والتركيز، نفسية، واجتماعية، وعلمية، وثقافية، وصحية، وروحانية، مستشهدة بمثال هو أن الشخص كالشمس، نجم متوازن بحرارته ودورانه وجاذبيته وإن اختل نظام هذه الشمس، فسيختل تبعاً له النظام الشمسي كاملاً.. وهكذا الإنسان هو النواة التي يدور من حولها كل شيء وكل شيء حوله يتأثر به.. فالنجاح عدوى والسعادة عدوى والإيجابية عدوى.. والإنسان ليبني أسرة ناجحة أو مجتمعاً ناجحاً يبدأ بنفسه أولاً.

تطوير الذات