تواضع أسطورة وكبرياء تاريخ

محمد حامد (دبي)

لم يكن خياراً حراً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يصل إلى روسيا ببدلة تدريب بسيطة قياساً بالأناقة التي ظهر بها غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو، حينما حطت الطائرة البرتغالية على الأراضي الروسية، كما أن رونالدو لم يفرض على البعثة البرتغالية أن ترتدي زياً رسمياً لخطف الأنظار، فالأمر في نهاية المطاف يتعلق بترتيبات وإجراءات بروتوكولية وإدارية لا علاقة للاعبين بها. إلا أن حمى المقارنات الدائمة بين ليو والدون، والتي انطلقت منذ عام 2008 واستمرت عقداً كاملاً جعلت الأنظار تتجه صوب كل منهما في لحظات وصولهما إلى روسيا لخوض غمار التحدي الأهم والأكثر صعوبة وجاذبية في عالم كرة القدم، حيث يسعى منتخب التانجو إلى الفوز بكأس العالم، على الرغم من أنه ليس المرشح الأول للعودة من روسيا باللقب، حيث تسبقه منتخبات البرازيل وألمانيا وربما فرنسا وإسبانيا في سباق الترشيحات.

وعلى الجانب الآخر تبدو حظوظ «برتغال رونالدو» في القفز فوق منصة التتويج بالمونديال أكثر صعوبة، فالمنتخب الملقب ببرازيل أوروبا لم يسبق له الفوز بكأس العالم، ومن المؤكد أنه ليس واحداً من 5 منتخبات تفرض نفسها على دائرة الترشيحات، ولكنه في ظل التوهج الدائم لـ«صاروخ ماديرا»، والتتويج بلقب يورو 2016، والتربع على عرش الكرة الأوروبية، ارتفع سقف طموحه أكثر من أي نسخة مونديالية سابقة، وعلى الرغم من هذه الفجوة بين «تانجو ليو» و «برتغال رونالدو» إلا أن المقارنات بين النجمين لم تتوقف.

ميسي بدا لدى وصوله روسيا أقرب ما يكون إلى نجوم أسطوري يتحلى بأعلى درجات التركيز والتواضع، فقد ظهر بالزي التدريبي وهو يحمل فوق ظهره حقيبته الصغيرة، وفي المقابل جذب رونالدو بأناقته اللافتة الأنظار، وارتسمت على ملامحة مشاعر الزهو والثقة، خاصة أنه يملك تاريخاً كروياً كبيراً على المستويات كافة، وكان من اللافت حرص الصحافة العالمية، وخاصة اللندنية على استدعاء حمى المقارنة بين النجمين، واصفة ليو بأنه أسطورة تتحلى بالتواضع، ورونالدو بـ«كبرياء التاريخ».

ميسي ورونالدو وكما جرت العادة يسيران كتفاً بكتف في سباق الحصول على الكرة الذهبية، والتي سوف يفض لقبها هذه المرة الاشتباك التاريخي بينهما، فقد حصل كل منهما عليها 5 مرات، وتبدو فرص النجم الأرجنتيني كبيرة في التفوق مونديالياً على رونالدو نظراً لفارق المكانة والطموح بين الأرجنتين والبرتغال، إلا أن «الدون» الحاصل على دوري الأبطال مع الريال يتقدم السباق فعلياً قبل انطلاقة كأس العالم.