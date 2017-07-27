يحيى أبوسالم (دبي)

كشفت شركة نيسان مؤخراً واستجابةً لاحتياجات عملائها في المنطقة الراغبين في سيارة دفع رباعي بقاعدة عجلات أقصر عن نسخة جديدة من سيارتها «باترول سوبر سفاري بثلاثة أبواب» والشهيرة باسم «هارد توب»، وذلك بعد النجاح في إعادة إطلاق سيارة «باترول سوبر سفاري» ذات الخمسة أبواب في وقت سابق من العام الجاري. وتشكل هذه الخطوة استجابةً جديدةً من الشركة لمتطلبات عشاق السيارات رباعية الدفع في منطقة الخليج العربي، حيث أكدت الشركة أن النسخة الجديدة من سياراتها جاءت بعد نجاح النسخة الأولى والتي تم إطلاقها في شهر مارس من العام الحالي، والتي جاءت تحت اسم «باترول سوبر سفاري» ذات الهيكل الطويل، والتي جاءت تخليداً لاسم السيارة الشهير والعريق في عالم السيارات رباعية الدفع، حيث جاءت النسخة الجديدة إلى ذلك لتواصل النجاح الذي لاقته النسخة السابقة، إنما هذه المرة بهيكل أقصر من ثلاث أبواب، وذلك وفقاً لحاجة وطلبات العملاء.

أداء صحراوي

على غرار شقيقتها الأضخم حجماً، تتمتع سيارة «باترول سوبر سفاري بثلاثة أبواب» بمزايا تضمن أرقى درجات الراحة والعملية والأناقة دون المساومة على الأداء الصحراوي الوثاب. أما من حيث المظهر الخارجي، فتجذب السيارة اهتمام الناظر من خلال عجلاتها سوداء اللون بقياس 17 بوصة، والتي يحيط بها إطار باللون الرمادي فوق المصدات، فضلاً عن الرسوم الجرافيكية باللون الأحمر على الجانبين والتي لطالما ميزت سيارات «سوبر سفاري». ويأتي هيكل السيارة جامعاً اللونين «الرمادي والأبيض» أو «الرمادي والذهبي»، فيما تقتصر المقصورة على اللون البني كخيار موحد لجميع السيارات.

وتعمل السيارة بمحرك DOHC الذي أثبت جدارته، كخيار موحد أيضاً لجميع الطرازات. وهو يتألف من 6 أسطوانات على استقامة واحدة وسعة 4.8 ليتر وقوة 280 حصان وعزم دوران بواقع 451 نيوتن متر. ويوفر المحرك مزيجاً مبتكراً من القوة مع عزم دوران هائل بما يتلاءم مع ظروف القيادة على الطرقات الوعرة مع ترشيد استهلاك الوقود أثناء القيادة على الطرقات العادية. ويتمتع المحرك بنظام نقل حركة مزدوج يدوي وأوتوماتيكي من 5 سرعات، فيما تنطوي السيارة على أنظمة أخرى مثل نظام التحكم الديناميكي بالمركبة VDC ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ما يضمن استقرار السيارة وثباتها أثناء القيادة لمسافات طويلة على الطرقات السريعة. وتشتمل الأنظمة الجديدة المساعدة للسائق على نظام الملاحة وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا للرؤية الخلفية، وإمكانية الاتصال بتقنية البلوتوث، ومخرج USB، ومشغّل للأقراص المدمجة CD، ومقبس إدخال مساعد، وراديو مجهز لاستقبال موجات AM وFM وغيرها من أنظمة الترفيه في السيارة. كما تم تجهيز المقصورة أيضاً بنظام تكييف أوتوماتيكي للتحكم بالمناخ الداخلي وصندوق تبريد مدمج.

وسادات الهواء

ويضاف إلى ذلك وسادات الهواء الأمامية المزدوجة، ونظام مانع انغلاق العجلات ABS، ونظام منع تشغيل المحرك، وتقنية تثبيت السرعة وغيرها من المزايا التي تساهم في تعزيز سلامة وراحة السائقين. كما تتمتع السيارة بتقنية الربط بين محاور العجلات، وقاطر كهربائي أمامي كميزة اختيارية، وخطاف من الأمام والخلف وغيرها من التجهيزات القياسية الملائمة للاستخدام في الظروف الصحراوية. وتحتفظ سيارة «باترول سوبر سفاري بثلاثة أبواب» بجميع إمكانات القيادة على الطرق العادية والوعرة وغيرها من المزايا التي نالت استحسان سائقي السيارات في منطقة الخليج العربي من مختلف الأعمار، فيما تم تعزيز مزايا الراحة والسلامة والتصميم لابتكار واحدة من أكثر السيارات العملية والجذابة في المنطقة اليوم.