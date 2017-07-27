موضي العبيدي.. خنساء الكويت

بقلم: د.عبدالله المدني - (أكاديمي وكاتب بحريني)

شهدت الكويت في القرن التاسع عشر الميلادي أولى شاعراتها، بل ربما أولى شاعرات الخليج على الإطلاق، وهي موضي بنت عبدالعزيز العبيدي، التي لقبت بـ «خنساء الكويت» بسبب مسحة الحزن والألم التي سيطرت على حياتها وجلّ قصائدها جراء فقدها اثنين من أبنائها كما سنفصل لاحقاً. غير أن الكثيرين داخل منطقة الخليج وخارجها لم يسمعوا بها، وإن سمعوا بها فإنهم لا يعرفون الكثير عنها؛ لأن سيرتها وإرثها الثقافي لم يوثق بصورة شاملة وصحيحة، ناهيك عن وجود تضارب في المعلومات المتوافرة حولها، هذا التضارب الذي يـُعزى بصفة رئيسة إلى لامبالاة الناس بالتدوين والتوثيق في الحقبة الزمنية التي عاشت فيها الشاعرة بسبب جهل وأمية السواد الأعظم منهم آنذاك.

هناك الكثير من المعلومات الخاصة بشاعرتنا دونت بصيغة التقدير أو الترجيح. فعن تاريخ ميلادها مثلاً قيل أنه طالما قتل ولدها الأول محمد العويش في معركة الصريف التي وقعت في عام 1901، فإن عمرها كان وقتذاك أربعين سنة، وبالتالي فإن تاريخ ميلادها هو سنة 1860 أو قبلها أو بعدها بقليل، أي أنها ممن عشن في عهد الشيخ مبارك الكبير. وتكرر هذا في موضوع الاهتداء إلى والدها في ظل وجود أكثر من شاعر يحمل اسم عبدالعزيز ضمن عائلة آل عبيدي الكويتية الكبيرة، فقيل طالما أن عبدالعزيز بن محمد العبيدي عاش في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، فإن اسمه والفترة الزمنية التي عاش فيها يرجحان أنه هو والد خنساء الكويت. أما الاختلاف الأكثر بروزاً في سيرتها، فهو حول ابنيها عبدالعزيز ومحمد وأيهما أكبر سناً؟ حيث تقول بعض المصادر، إنها فقدت ابنها الأكبر عبدالعزيز أولاً في رحلة غوص، ثم فقدت ابنها الثاني في معركة الصريف، بينما تقول مصادر أخرى العكس. إضافة إلى ما سبق، وبسبب زواج شاعرتنا أكثر من مرة، ينسب البعض الابنين إلى العويش، فيما ينسبهما البعض الآخر إلى البراك. كما أن هناك خلافاً حول مكان ميلاد شاعرتنا، بمعنى هل هو في فريج الفرج بالقرب من دروازة العبدالرزاق أو في فريج عليوه بالمرقاب؟

ما يهمنا هنا هو أن التاريخ خلد اسم هذه السيدة؛ لأنها بشعرها وقصائدها التي تناقلها وحفظها الناس سجلت جزءاً من تاريخ بلدها ومجتمعها. وفي هذا السياق، كتب المؤرخ والباحث الأستاذ فرحان عبدالله الفرحان في صحيفة الأنباء الكويتية (2 /&rlm&rlm&rlm&rlm10 /&rlm&rlm&rlm&rlm2013) أن موضي بزت غيرها من النساء اللائي ضقن ذرعاً من شظف العيش، لهذا كانت تنفس عن نفسها بهذا الشعر، كما أشار الفرحان إلى أن أول من تحدث عن الشاعرة هو مؤرخ الكويت الأكبر الشيخ عبدالعزيز أحمد الرشيد البداح في كتابه «تاريخ الكويت» الصادر في سنة 1921، أي بعد خمس سنوات من وفاتها في فريج عليوه بالمرقاب، وذلك في معرض حديثه عن معركة الصريف. فبعد أن تحدث في الصفحتين 164 و165 من الطبعة المنقحة من كتابه الصادرة عن دار مكتبة الحياة اللبنانية عام 1978 حول اللوعة والمرارة والأحزان التي تسببت فيها المعركة للكويتيين، ووضع في الصفحة 430 ما جادت به قريحة موضي العبيدي الشعرية بعد سماع خبر استشهاد ابنها:

قلت آه من علم لفا به اقرينيس

يا ليت منه ميتا ما درى به