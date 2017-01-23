تفاؤل بين وزراء «أوبك» بشأن تخفيضات إنتاج النفط

فيينا (رويترز)

أبدى وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومن خارجها المجتمعون في فيينا أمس، تفاؤلهم إزاء اتفاق خفض إنتاج النفط، في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة المكلفة بمتابعة الالتزام بالاتفاق أول اجتماعاتها. وأبدى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح رضاه وتفاؤله. وأضاف «كما قلت، الأسواق هي السبيل لإعادة التوازن وهذا يحدث». وتابع أن الالتزام بالاتفاق الذي ينص على بدء تخفيضات الإنتاج الشهر الحالي كان «رائعا».

والاتفاق الذي جرى التوصل إليه في العاشر من ديسمبر الماضي بين المنتجين من أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها يعد الأول من نوعه منذ 2001. وقال الفالح «عادة ما يرفع المنتجون من خارج أوبك إنتاجهم لتعويض أي خفض طوعي من أوبك. نرى الآن تخفيضات طوعية من الجانبين». وكان الفالح قد صرح الأسبوع الماضي أن الإنتاج انخفض بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بالفعل.

وقال أمس، «هناك 300 ألف برميل أخرى يوميا وعلى حد علمي هذا سيحدث»، مضيفا أنه يأمل أن يكون الالتزام بنسبة مئة في المئة في فبراير المقبل. وقال الفالح أن الالتزام الكامل سينزل بالمخزونات العالمية قرب المتوسط في خمس سنوات في منتصف 2017 ما يقلص مخزونات النفط بنحو 300 مليون برميل. وتابع «لا توجد مفاجآت فيما يتعلق بالعرض والطلب من مصادر أخري ولا يوجد سبب لأن نعلن فجأة في يناير عن الحاجة لخفض أكبر أو لفترة أطول».

وذكر وزير النفط في فنزويلا نيلسون مارتن، للصحفيين، أن بلاده خفضت الإنتاج بما يزيد على نصف الكمية المقررة وتبلغ 95 ألف برميل يوميا. بينما قال وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك أمس، إنه راض عن مستوى الالتزام. وفي كلمته في افتتاح الاجتماع، قال نوفاك إن عدداً من الدول خفض الإنتاج بأكثر مما تم الاتفاق عليه، مضيفاً أن روسيا خفضت إنتاجها قبل الموعد المقرر.

وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة، أمس، إن سوق النفط ستتوازن على الأرجح حتى مع زيادة منصات الحفر لاستخراج النفط الصخري وذلك مع قيام المنتجين بتنفيذ التخفيضات المتفق عليها. وأبلغ السادة الصحفيين «أعتقد أنه مع زيادة الطلب في نهاية المطاف، فإن النفط الصخري سيجد من يأخذه بالكامل». وقال السادة إن الطلب قوي حيث من المتوقع أن يتماشى النمو مع زيادة العام الماضي البالغة نحو 1.2 مليون برميل يوميا.

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، الذي يرأس اللجنة المكونة من خمسة أعضاء، أنها ستبحث الوسيلة الأمثل للالتزام ومستوى الالتزام المقبول. وأضاف المرزوق إن اجتماع أوبك مع المنتجين المستقلين انتهى باتفاق تام على آلية مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج. وتضم اللجنة أيضا الجزائر وفنزويلا وروسيا وعمان.

وأضاف المرزوق، للصحفيين، إن لجنة مراقبة تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها المنتجون من أوبك وخارجها ستعقد اجتماعها التالي في الكويت بعد 17 مارس المقبل. وكان الوزير يتحدث بعد أول اجتماع للجنة في فيينا أمس. وقال المرزوق إن اجتماعا ثالثا للجنة المراقبة سيعقد قبيل اجتماع أوبك في مايو المقبل.

كما اتفق المنتجون أمس، على تشكيل لجنة فنية لمساعدة لجنة المراقبة المشكلة من خمسة أعضاء. وتهدف تخفيضات الإنتاج إلى تقليص تخمة المعروض التي تسببت في هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014. وقال الوزير إن اجتماع أوبك مع المنتجين المستقلين انتهى باتفاق تام على آلية مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج. وأضاف «لن نقبل أي شيء أقل من الالتزام 100% بالتخفيضات المتفق عليها بين أوبك والمنتجين المستقلين».