نجوم الفن والسياسة والرياضة في وداع الفراعنة

محمد الدمرداش (القاهرة)

يخوض المنتخب المصري، ثاني تدريباته اليوم، في مدينة جروزني عاصمة الشيشان بمعسكره المقام هناك استعدادا لضربة البداية في كأس العالم ومواجهة منتخب أوروجواي على استاد مدينة ييكاتنبرج الروسية في إطار المجموعة الأولى من البطولة، الجمعة المقبل.

ووصل المنتخب المصري إلى جروزني مساء الأمس، على متن طائرته الخاصة قادما من القاهرة، بعدما خاض تدريبه الأخير بالعاصمة المصرية، وسط حضور 8 آلاف متفرج واحتفالية كبيرة بالفريق المتأهل للمونديال الروسي بعد غياب استمر 28 عاما.

البعثة المصرية غادرت بـ«بالزي» الرسمي الذي صمم خصيصا للاعبي المنتخب الوطني للمغادرة بها إلى روسيا والتعامل بها في جميع التحركات الرسمية ليظهر المنتخب بالشكل المثالي في أول مشاركة له بالمونديال بعد غياب طويل، وظهر الفريق بمظهر رائع قبل المغادرة، على متن الطائرة الخاصة التي ظهرت هي الأخرى بتصميم متميز للفريق المشارك في كأس العالم.

ورفض اتحاد الكرة إزالة صورة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من على طائرة المنتخب، رغم الأزمة الكبيرة التي حدثت مؤخرا بشأن حقوق الرعاية.