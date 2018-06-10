نجوم الفن والسياسة والرياضة في وداع الفراعنة

محمد الدمرداش (القاهرة)
يخوض المنتخب المصري، ثاني تدريباته اليوم، في مدينة جروزني عاصمة الشيشان بمعسكره المقام هناك استعدادا لضربة البداية في كأس العالم ومواجهة منتخب أوروجواي على استاد مدينة ييكاتنبرج الروسية في إطار المجموعة الأولى من البطولة، الجمعة المقبل.
ووصل المنتخب المصري إلى جروزني مساء الأمس، على متن طائرته الخاصة قادما من القاهرة، بعدما خاض تدريبه الأخير بالعاصمة المصرية، وسط حضور 8 آلاف متفرج واحتفالية كبيرة بالفريق المتأهل للمونديال الروسي بعد غياب استمر 28 عاما.
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ورفض اتحاد الكرة إزالة صورة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من على طائرة المنتخب، رغم الأزمة الكبيرة التي حدثت مؤخرا بشأن حقوق الرعاية.
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