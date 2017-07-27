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«الرعاية المنزلية».. مهمة إنسانية على مدار الساعة
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تاريخ النشر: الجمعة 28 يوليو 2017

هناء الحمادي (أبوظبي)

اليوم ونحن في بيئة عالية التقنية، ساهمت في خروج المريض بأسرع وقت ممكن من المستشفى، متفادياً الإقامة الطويلة، ما أدى إلى إمكانية تقديم «خدمة الرعاية الصحية المنزلية» بكل تفاصيلها الدقيقة للمريض وهو في بيته، وبكل ثقة وأمان، وبين أهله.

هذه الخدمة تتنافس عليها الكثير من المراكز الصحية لتقديم المتميز من الخدمات التي توفر الراحة للمرضى، سواء كانوا من كبار السن أو الأطفال أو أصحاب الهمم، بحيث تكون الرعاية الصحية مريحة وتعين المرضى على الحياة بشكل أفضل وهم في منازلهم.. وتوافر هذه الخدمة ساهم في تقليل التكلفة التي تتطلبها الرعاية في المستشفى أو في أي مؤسسة صحية.. كما أن بقاء المريض بالبيت يعطيه الكثير من الطمأنينة والشعور بالراحة والأمان، كذلك فإن تقديم الرعاية بالبيت يخفف المتاعب والإجهاد على الأهل والأصدقاء، كما أن بقاء المريض في البيت يجعله ينعم بقرب أهله وأصدقائه، الذين يقدمون له الدعم والمحبة اللازمة.

العناية الدقيقة

بعد تجربة مريرة عقب وفاة والدها وعدم إلمامها بكيفية الرعاية الصحية المنزلية، فكرت في إنشاء شركة للرعاية الطبية المنزلية تخدم المرضى من كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم.. وتقول ليلى الشاعر «مدير عام شركة هانوفر للرعاية الطبية المنزلية في أبوظبي» إن خدمات التمريض المنزلي المرخصة من الجهات المسؤولة، أصبحت ضرورية للمرضى، لأنها من الخدمات التي تسهم في تحسين الحالة الصحية للمرضى وكبار السن، كما تساعد خدمة الرعاية الطبية المنزلية على تجنب المريض الإقامة في المستشفى لفترات طويلة، ما يؤثر على حالته النفسية سلباً، الأمر ولا يساعد على تقدمه في مراحل الشفاء.

وتضيف «مع التطور في الأجهزة الطبية، يمكن تقديم خدمات الرعاية الطبية المنزلية بكل تفاصيلها للمريض في بيته، وبكل ثقة وأمان»، مشيرة إلى تقديم العديد من الخدمات التي تساهم في علاج المريض بالمنزل، حيث يتم تقديم خدمات تخصصية في مجال العناية بالمواليد الجدد عبر مؤهلات في هذا المجال، إضافة للعناية بالمرضى من الأطفال، وهذا يتطلب وجود ممرضات متمكنات من التفاهم مع الأطفال، والتعرف إلى رغباتهم واحتياجاتهم، حيث يتم العمل باستمرار على تأهيل الممرضات على كيفية التعامل مع المرضى من الأطفال، إضافة للعناية بكبار السن، ومصابي الحوادث الذين يعانون البقاء في المستشفيات لفترات طويلة، ومرضى السكري وضغط الدم، والذين يعانون أمراضاً مزمنة، ويخضعون لعناية طبية مستمرة، والذين يعتمدون على القسطرة والتغذية بالأنبوب، إضافة إلى المصابين بالجروح، الذين تتطلب حالتهم عناية بالجرح بصفة مستمرة في المنزل. ... المزيد
     
 

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