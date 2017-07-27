«الرعاية المنزلية».. مهمة إنسانية على مدار الساعة

هناء الحمادي (أبوظبي)

اليوم ونحن في بيئة عالية التقنية، ساهمت في خروج المريض بأسرع وقت ممكن من المستشفى، متفادياً الإقامة الطويلة، ما أدى إلى إمكانية تقديم «خدمة الرعاية الصحية المنزلية» بكل تفاصيلها الدقيقة للمريض وهو في بيته، وبكل ثقة وأمان، وبين أهله.

هذه الخدمة تتنافس عليها الكثير من المراكز الصحية لتقديم المتميز من الخدمات التي توفر الراحة للمرضى، سواء كانوا من كبار السن أو الأطفال أو أصحاب الهمم، بحيث تكون الرعاية الصحية مريحة وتعين المرضى على الحياة بشكل أفضل وهم في منازلهم.. وتوافر هذه الخدمة ساهم في تقليل التكلفة التي تتطلبها الرعاية في المستشفى أو في أي مؤسسة صحية.. كما أن بقاء المريض بالبيت يعطيه الكثير من الطمأنينة والشعور بالراحة والأمان، كذلك فإن تقديم الرعاية بالبيت يخفف المتاعب والإجهاد على الأهل والأصدقاء، كما أن بقاء المريض في البيت يجعله ينعم بقرب أهله وأصدقائه، الذين يقدمون له الدعم والمحبة اللازمة.

العناية الدقيقة

بعد تجربة مريرة عقب وفاة والدها وعدم إلمامها بكيفية الرعاية الصحية المنزلية، فكرت في إنشاء شركة للرعاية الطبية المنزلية تخدم المرضى من كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم.. وتقول ليلى الشاعر «مدير عام شركة هانوفر للرعاية الطبية المنزلية في أبوظبي» إن خدمات التمريض المنزلي المرخصة من الجهات المسؤولة، أصبحت ضرورية للمرضى، لأنها من الخدمات التي تسهم في تحسين الحالة الصحية للمرضى وكبار السن، كما تساعد خدمة الرعاية الطبية المنزلية على تجنب المريض الإقامة في المستشفى لفترات طويلة، ما يؤثر على حالته النفسية سلباً، الأمر ولا يساعد على تقدمه في مراحل الشفاء.