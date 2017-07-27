صدمة العدسات اللاصقة

أبوظبي (الاتحاد)

اكتشف جراحون بريطانيون خلال إحدى عمليات الفحص وجود «كتلة زرقاء» من 17 عدسة في عين مريضة كان من المقرر خضوعها لعملية إعتام عدسة العين (الساد)، ثم وُجدت 10 عدسات أخرى في عملية فحص ثانية للمريضة نفسها.

وفي مستشفى سوليهل البريطانية، قالت متخصصة طب العيون روبال مورجاريا بخبرة تزيد على 20 عاماً وفريقها الجراجي: «لم نشهد حالة شبيهة من قبل.. لقد كانت كتلة كبيرة. وكانت السبع عشرة عدسة ملتصقة ببعضها.. إننا مندهشون حقًا لأن المريضة لم تلاحظ ذلك لأن هذا من شأنه أن يسبب الكثير من الالتهاب والتهيج للعين».

وكانت المريضة ترتدي عدسات لاصقة بشكل شهري طوال خمسة وثلاثين عاماً، ولكنها لم تكن تجري أي متابعة أو فحص مع طبيب عيون.

وتقول مورجاريا في خبر نشره الموقع الإلكتروني Mirror : «العدسات اللاصقة مُستخدمة طوال الوقت، ولكن إن لم تتم مراقبتها بشكل مناسب فسنرى أشخاصاً بالتهابات في العين بل ويمكن أن تسبب لهم فقدان في الرؤية».