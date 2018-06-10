لوف: «المانشافت» جاهز في الموعد !

ليفركوزن (د ب أ)

رغم أنه لم يظهر بأفضل مستوياته خلال الاستعدادات الأخيرة لخوض نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، لا يزال المنتخب الألماني حامل اللقب يحافظ على الوضع الذي اكتسبه منذ فترة طويلة كأحد أخطر الفرق وأبرز المرشحين لمنصة التتويج في أي بطولة يخوضها بغض النظر عن مستواه.

ويأمل المدير الفني يواخيم لوف ولاعبو المنتخب المتوج بلقب كأس العالم الماضية قبل أربعة أعوام في البرازيل، في استعادة المستويات المعهودة للفريق مع بداية مشوار الدفاع عن لقبه في المونديال الروسي المقرر بين 14 يونيو الجاري و15 يوليو.

وقال لوف عقب المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره السعودي 2/‏ 1 في ليفركوزن «سنواصل التطور وعندما تبدأ البطولة، سنكون مستعدين».

وكان لوف قد أجبر خلال الفترة الماضية على التعامل مع غياب لاعبين بارزين بسبب الإصابات أو عدم استعادة اللياقة بعد، لكن الجماهير لم تعد تملأ الاستادات بالشكل المعهود لمتابعة الفريق.