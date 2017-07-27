قطط ترفض التصوير بطريقة كوميدية

القاهرة (الاتحاد)

تزخر مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من صور الحيوانات اللطيفة أمام الكاميرا ولاسيما القطط المفضلة لدى الكثيرين، غير أن تلك الصور التي نشرها مالكون لبعض القطط من جميع أنحاء العالم تثبت أن ليس كل حيوان مستعد لالتقاط صورة كوميدية عن قرب، حيث ظهرت القطط غير الجذابة بملامح وجه مشدودة ومتجهمة وعابسة في مجموعة من الصور المضحكة التي نشروها عبر الإنترنت على موقع purrtacular.

وتُظهر بعض هذه الصور قططاً صغيرة بحول في عينيها، في محاولة منها للنظر إلى عدسات الكاميرا، وصور أخرى تخرج لسانها، في حين التقط البعض صوراً لقطط تكشف فيها عن أسنانها الحادة بشكل كبير.