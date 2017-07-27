أشكال خادعة للحلوى

أبوظبي (الاتحاد)

ابتكر أحد الطهاة أطباق حلوى مستوحاة من الساعة الذهبية لهاري بوتر والحدائق النباتية، حتى أنه نحت تفاحاً من الشيكولاته البيضاء، ولكن مؤخرًا، كان طبق الحلوى الذي استوحاه من فيلم صراع العروش هو ما لفت انتباه متابعيه على إنستغرام.

وقال خبره نشره الموقع الإلكتروني Metro: رغم عمله في مطعم خاص، الذي يلزمه بقائمة طعام محددة، فإنه وطوال العامين الماضيين كان يكسر الحدود في مطبخه ببعض الابتكارات التي يمكن وصفها بأعمال فنية.. فالطاهي بن تشيرشيل الذي يقيم في انجلترا ويبلغ من العمر 30 عاما ويعمل في مجال الأطعمة منذ عشرة أعوام. بعد الانتهاء من ابتكار أطباقه، بدأ بن بنشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت ردود أفعال رائعة من طهاة آخرين. ولكنه أراد أكثر من مجرد إعجابات على صور، فبدأ تصوير دروس تعليمية عن طريقة ابتكار أطباقه ونشرها على صفحته على موقع فيسبوك حيث انضم إليه أكثر من 64 ألف متابع، ثم فكر في ما هو أبعد من ذلك وهو إصدار كتاب يجمع فيه تحفه الفنية، حيث يبحث حاليا عن ناشر.