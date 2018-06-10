فارس جمعة باق مع الجزيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

توصلت إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم لاتفاق مع فارس جمعة مدافع الفريق الأول للاستمرار ضمن صفوف فخر أبوظبي في الموسم الجديد، وتم عقد جلسة خاصة مع اللاعب تم خلالها الوصول إلى تفاهمات خاصة ترضي الطرفين، وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض من أندية الوصل والشارقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

على جانب آخر لا تزال إدارة الجزيرة تدرس العروض التي تلقتها لبيع البرازيلي رومارينيو، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وتلقت الإدارة عرضاً من نادي الشارقة وكذلك عرضين الأول خليجي والثاني من أحد الأندية الصينية. في الإطار نفسه تواصل اللجنة مجهوداتها في الفترة الحالية للتوصل إلى أفضل الصفقات بالنسبة للاعبين الأجانب، حيث تسعى الإدارة للتعاقد مع أربعة لاعبين أو ثلاثة على أقل تقدير في حال بقاء العماني محمد المسلمي.​