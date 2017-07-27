فستان زفاف ميراندا كير موضة 1956

ترجمة: عزة يوسف

في زفافها على مؤسس تطبيق «سناب شات» إيفان شبيغل، ارتدت ميراندا كير فستانًا من ديور صُمم خصيصًا لها، وجلب اهتمام الجميع لأنه مستوحى من فستان الممثلة الشهيرة غريس كيلي الذي ارتدته عام 1956 في زفافها على الأمير رينيه أمير موناكو. والفستان كما ظهر على مجلة فوغ مصنوع من الساتان بأكمام طويلة ورقبة عالية.

وحسب موقع Daily Mail زُين الفستان الأنيق بزنابق الوادي وارتدته العروس مع طرحة متدلية وغطاء رأس مرصّع باللؤلؤ من تصميم ستيفن جونز. بينما ارتدى فلين ابن ميراندا وإيفان سترة صباحية في هذا الحفل الذي نظم في منزل العروسين في برينتوود بكاليفورنيا.

وتناول الضيوف الدجاج المشوي المُنكّه بالكركم والليمون، وتناوب عليهم تقديم الأطعمة من مختلف المطاعم ماعدا شبيغل الذي طهت العروس له بنفسها.. ولعب فلين «ابنها من زواج سابق» دوراً مهماً في الحفل حيث كان هو من يحمل خاتم الزفاف وانضم لأمه وعريسها في الرقصة الأولى، وأحيط الحفل بالخصوصية ومُنع الضيوف من نشر الصور حتى على سناب شات.