لجنة المسابقات تعقد اجتماعها الدوري

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، اجتماعها الدوري مساء أمس، برئاسة حسن عبدالوهاب القواضي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة، وبحضور عبدالله الظنحاني، خالد عوض، وخالد عبيد أعضاء اللجنة، ومحمد سرور رئيس قسم المسابقات. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها، على الجزء النظري للتعميم السنوي الخاص بمسابقات الفريق الأول، وكذلك الخاص بمسابقات المراحل السنية، وتم اعتمادهما للموسم الرياضي الجديد 2018/‏2019، كما اطلعت واعتمدت اللجنة، جوائز الموسم الرياضي 2017/‏2018، ودرع التفوق الرياضي للموسم ذاته. ووافقت اللجنة على الرسالة الواردة من نادي حتا، بخصوص تسجيل لاعبين من مواليد 2001، في مسابقات دوري وكأس الشباب.