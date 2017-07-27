محمد الجابري: سكون الصحراء يغويني

هناء الحمادي (أبوظبي)

يترقب اللحظة النادرة والموقع الفريد ليفوز بلقطاته، ويحب زيارة الأماكن المميزة بجمالها وغرابتها وخطورتها أحياناً.. حيث يؤمن به المصور الإماراتي محمد الجابري بأهمية هذا المجال الفسيح والمبدع، فقد عشق التصوير منذ عام 2009 وركز على صقل هوايته، ليستطيع التمييز بإحساسه الفني، كيفية التصوير لتتحدث لقطاته الفوتوغرافية بدلاً من كلامه.

الجابري يرى فن التصوير الفوتوغرافي سلاحاً يُعبر به صاحب الصورة، عن المشاعر التي يريد أن يراها من خلال اللقطات التي يلتقطها بضغطة «زر» على كاميرته.. فهو يقف متأملاً كثيراً للطبيعة التي تجذبه بألوانها، خاصة «الصحراء».

ويقول «عشقت الصحراء، حيث أرى كل ما فيها جميلاً، بما في ذلك قسوتها، وما يغريني أيضاً هو السكون في الصحراء، حيث لا ضوضاء تلوّث السمع، ولا غابات تحاصر النظر، والبيئة الصحراوية ليست غنية بالمناظر، بل تعج أيضاً بمخلوقات تجبرك على التفكّر والتأمل في بديع خلق الله».

ويسعى الجابري من خلال التصوير إلى إيصال ما تراه عينه من جمال للمشاهد من خلال لقطاته التي توقف جمال المكان في لحظة، كما يسعى إلى تحدي نفسه في كل رحلة تصوير، ليعدّها مغامرة ممتعة بكل تحدياتها، ويضيف «إن المصور لا بد أن يقّدم بيئته وتراثه وثقافته، لينقلها بأمانة موثقاً ومعرفاً بتاريخ وثقافة وطنه، ومنطلقاً بها خارج الحدود، عبر الأداة أو الوسيلة الفنية التي يبدع فيها».