أبيض الناشئات (أ) يُتوَج ببطولة كرة القدم للسيدات

دبي (الاتحاد)
توج منتخبنا الوطني للناشئات (أ) تحت 16 سنة، بالبطولة الرمضانية لكرة قدم السيدات، والتي نظمتها لجنة كرة القدم للسيدات وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع اتحاد الكرة في الفترة من 7 إلى 9 من الشهر الجاري، بعد تحقيقه الفوز على منتخب الناشئات (ب)، بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة، والتي أقيمت على ملعب العشب الصناعي بمقر الاتحاد بدبي، ووصوله للنقطة التاسعة من الفوز بمبارياته الثلاث.
سجل أهداف المباراة لمنتخب الناشئات (أ)، اللاعبات شهد خالد «هدفين»، شجون الشحي «هدفين»، وسندية غريب المزروعي «هدف»، بينما سجل الهدف الوحيد للمنتخب (ب)، اللاعبة أمنة حسن.
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فيما حصد منتخب الشابات وصافة البطولة برصيد 4 نقاط من تعادل في الجولة الثانية، وفوزه بمباراة الجولة الثالثة والأخيرة، بعد تعرضه للخسارة لمباراة الجولة الأولى، ويتساوى معه منتخب الناشئات (ب)، صاحب المركز الثالث، في نفس عدد النقاط، ولكن يفصلهم فارق الأهداف، جمعهم من فوزه بمباراته الأولى ثم التعادل في الثانية، وتعرض للخسارة في مباراته الأخيرة، وجاء فريق أكاديمية دبي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط، بعد خسارته لمبارياته الثلاث في البطولة.
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