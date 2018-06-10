أبيض الناشئات (أ) يُتوَج ببطولة كرة القدم للسيدات

دبي (الاتحاد)

توج منتخبنا الوطني للناشئات (أ) تحت 16 سنة، بالبطولة الرمضانية لكرة قدم السيدات، والتي نظمتها لجنة كرة القدم للسيدات وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع اتحاد الكرة في الفترة من 7 إلى 9 من الشهر الجاري، بعد تحقيقه الفوز على منتخب الناشئات (ب)، بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة، والتي أقيمت على ملعب العشب الصناعي بمقر الاتحاد بدبي، ووصوله للنقطة التاسعة من الفوز بمبارياته الثلاث.

سجل أهداف المباراة لمنتخب الناشئات (أ)، اللاعبات شهد خالد «هدفين»، شجون الشحي «هدفين»، وسندية غريب المزروعي «هدف»، بينما سجل الهدف الوحيد للمنتخب (ب)، اللاعبة أمنة حسن.

وانتهت المباراة الثانية، بتحقيق منتخب الشابات تحت 18 سنة لفوزٍ مستحق، على نظيره أكاديمية دبي لكرة القدم، بخمسة أهداف مقابل أربعة، أحرز أهداف أبيض الشابات، اللاعبات روان الحمادي «هدفين»، العنود خالد «هدفين»، وفاطمة جاسم «هدف»، في حين سجل لأكاديمية دبي، أيفا ستيفان «هدفين»، وليز فورشو «هدفين».

فيما حصد منتخب الشابات وصافة البطولة برصيد 4 نقاط من تعادل في الجولة الثانية، وفوزه بمباراة الجولة الثالثة والأخيرة، بعد تعرضه للخسارة لمباراة الجولة الأولى، ويتساوى معه منتخب الناشئات (ب)، صاحب المركز الثالث، في نفس عدد النقاط، ولكن يفصلهم فارق الأهداف، جمعهم من فوزه بمباراته الأولى ثم التعادل في الثانية، وتعرض للخسارة في مباراته الأخيرة، وجاء فريق أكاديمية دبي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط، بعد خسارته لمبارياته الثلاث في البطولة.

وأكدت شهد خالد لاعبة خط هجوم منتخبنا الوطني للناشئات (أ)، أن مباريات البطولة أتسمت بروح المنافسة بين جميع الفرق المشاركة، فالكل كان يضع كأس البطولة هدفاً له، وبذلنا جهداً مضاعفاً للفوز، وبالفعل تمكنَ من تحقيق هدفنا، وفزنا بجميع مبارياتنا، وتوجنَ بالبطولة، وعن تسجيلها 6 أهداف في ثلاث مباريات، والتي جعلتها على قمة هدافي البطولة، قالت: أي خط هجوم مطالب بإحراز الأهداف، وبتوفيق من الله تمكنت من تسجيل 6 أهداف بمساعدة زميلاتي في الفريق، فكرة القدم عمل جماعي وليس فرديا، وتسجيل الأهداف في صالح المنتخب وخصوصاً في المباريات الرسمية، لذا أسعى مع رفيقاتي في المنتخب على زيادة التهديف، فمن الممكن أن يفرق معنا هدف واحد في الصعود للأدوار التالية.