«ليك ديستريكت».. موقع تراث عالمي لجمالها الطبيعي

القاهرة (الاتحاد)

لمناظرها الطبيعية الخلابة وجبالها وأوديتها، أُعلنت منطقة «ليك ديستريكت» موقع تراث عالمياً تابعاً لمنظمة «اليونسكو»؛ تقديراً لجمالها الطبيعي.

ووفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني Metroانضمت «ليك ديستريكت» إلى مواقع تراث عالمية أخرى، منها ضريح تاج محل، ومتنزه جراند كانيون والمَعلم التاريخي ستونهينغ.

وقال مسؤولون بمنظمة «اليونسكو»، إن منطقة «ليك ديستريكت» الواقعة في مقاطعة كومبريا بإنجلترا قد نالت هذا التقدير لما تضمه من معالم جبلية وأودية وبحيرات شهدت أكثر من 100 عام من النشاط الإنساني.

وأوضح مسؤول بريطاني في التراث والسياحة أن منطقة «ليك ديستريكت» واحدة من أكثر المعالم جمالاً وقِدماً في المملكة المتحدة.. وأن الجميع يشعرون بسعادة غامرة لمنحها صفة موقع تراث عالمي.. إنها جزء فريد من العالم يجمع بين المجتمع الزراعي النابض بالحياة وآلاف المواقع والمباني الأثرية التي تعطي لمحة مذهلة عن الماضي.