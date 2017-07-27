فيديو ساخر عن سوء معاملة الديناصورات

القاهرة (الاتحاد)

حاز فيديو كوميدي ساخر ينتقد المعاملة السيئة لديناصور بلاستيكي ضخم على شعبية كبيرة، حيث قام بتداوله 4 ملايين مشارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي... وصور الكوميديان المكسيكيان كارلوس بيريز وموريسيو أوريتجين مقطع الفيديو أثناء قيادتهما سيارة مجاورة لشاحنة تحمل الديناصور مقيداً بالحبل بقوة، مازحين بشأن الحفاظ على حقوق الحيوان.

وزادت شعبية الفيديو بعدما نشرته فرقة كوميدية تدعى «لوس تريس تريستيس تايغرز»، والتي لها أكثر من خمسة ملايين متابع على «فيسبوك».

وفي الفيديو، يتحدث كارلوس من مقعد الراكب بالسيارة، قائلاً: «من هنا، أقدم لكم تقريرا عن طريقة معاملتهم للديناصورات.. إنهم ينقلونه مربوطاً وهو بالشاحنة في هذه الحرارة الحارقة.. إنه ديناصور بائس، وهذا ليس عدلًا».

وانتشر هذا الفيديو كالفيروس على «فيسبوك» خلال 24 ساعة من نشره تحت العديد من الأوسمة، مثل معرض لخطر الانقراض، وصلوا من أجل الديناصورات.