«تسعينية» في ثياب طفلة

ترجمة: عزة يوسف

فاجأت الشابة الأميركية آبى ميرشون الجميع في حفل زفافها بجعل جدتها جورجينا آرلت التي تبلغ من العمر 92 عاماً فتاة حمل الزهور بدلًا من أن تختار طفلة صغيرة كما هو السائد، حيث أشار الموقع الإلكتروني cosmopolitan إلى دهشة الحضور بدخول الجدة للقاعة حاملة الزهور، فخطفت الأنظار وسط ذهول الجميع بمظهرها الخلاب، فكانت ترتدي فستاناً فضياً، وتضع الورود على كتفها للزينة، مما يتماشى مع ديكور سلة الورود التي تحملها.

وجاءت الفكرة لآبي منذ أشهر، وعلى الرغم من أنها لم يكن لديها أدنى شك في أن تقبل الجدة تلك الفكرة، إلا أنها اندهشت من رد فعلها، حيث إنها استقبلت الفكرة بحماسة بالغة، وأوضحت مراراً وتكراراً أنها لم تشارك في أي حفل زفاف من قبل، باستثناء زفافها هي فقط، لذلك تشعر بإثارة كبيرة.

وتعدت آبي تقاليد الزفاف المعتادة، حيث لا تظهر العروس حتى تمر فتاة الزهور أولاً، إلا أنها أظهرت وجهها قبل الوقت المحدد، لإلقاء نظرة على جدتها.