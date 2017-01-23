مشاريع «الثريا» للعقارات تستقطب 5 مليارات درهم

دبي (الاتحاد)

حققت «الثريا للعقارات» للتطوير العقاري إنجازاً مهماً بتجاوزها عتبة 100 مليون قدم مربعة من العقارات المبنية في السوق المحلي الإماراتي. وأشارت الشركة التي زاد عدد العاملين فيها عن ألف شخص، خلال احتفالها بالذكرى العشرين لتأسيسها في الدولة، إلى أنها تمكنت من استقطاب استثمارات وصلت قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات درهم في القطاع العقاري في الإمارات، وأن نحو 70% من عملائها والملّاك مستثمرون دائمون.

وكشفت «الثريا» في المناسبة أيضاً، أنها أجرت إعادة هيكلة كبيرة لعملياتها لاقتناص المزيد من الفرص في القطاع العقاري في الدولة. وشرعت الشركة بتقسيم عملياتها إلى أربع وحدات مستقلة هي، «الثريا للعقارات» و«الثريا للإنشاءات» و«الثريا للتأجير» و«الثريا لإدارة المرافق». ورغم أن كلٍ من تلك الوحدات ستعمل بشكل مستقل، إلا أنها ستستفيد من نقاط القوة الكبيرة التي كانت الشركة قد اكتسبتها طوال فترة عملها في الدولة.

وفي هذا الإطار، أعلنت «الثريا للتأجير»، أنه بإمكانها إنجاز إجراءات التأجير العائدة لعملائها خلال 48 ساعة بسهولة في كل مشاريعها السكنية وذات الاستخدامات المختلفة البالغ عددها 11 مشروعاً، ما يدل على المرونة العالية التي باتت تتمتع بها تلك الأقسام الأربعة في طريقة تعاطيها مع متطلبات السوق.

ووفقاً لتلك الهيكلة الجديدة، قد أصبح بإمكان «الثريا لإدارة المرافق» الاستجابة لمتطلبات العملاء الذي يمتلكون أو يستأجرون وحدات عقارية في مشاريع الشركة التي تزيد عن 42، في غضون 5 دقائق.

أما «الثريا للعقارات»، فستواصل مشاريعها التطويرية، وقد أضافت بالفعل المزيد منها إلى محفظتها في منطقتي الخان والنهدة في الشارقة. وتوقعت الشركة أن تقوم بتطوير المزيد من المناطق في أنحاء متفرقة من الدولة في وقت قريب، مع الإشارة إلى أنها أطلقت بنجاح أحدث مشاريعها في سبتمبر 2016، وهو «برج صحارى 6» الذي يعتبر الجوهرة الأخيرة في تاج «مجمع صحارى» الذي يمتد على مساحة3.1 مليون قدم مربعة ويضم 1384 شقة سكنية.

من جهتها، أكدت «الثريا للإنشاءات» التي تقوم حالياً ببناء برجي «المستقبل 2» و«المستقبل 3» في منطقة الخان، التزامها بمعايير السلامة والجودة العالية المعتمدة، مع الأخذ في الاعتبار أنها أنجزت أكثر من 100 مشروع لصالح عدد من العملاء وعملت على مدار الساعة، ليلاً ونهاراً، لتسليمها قبل الموعد المحدد. وقال ريمون خزامي الرئيس التنفيذي لمجموعة «الثريا» خلال حفل أقيم للمناسبة بحضور مجموعة من العاملين في الشركة والشركاء «إنه لمن دواعي فخرنا أن نلقي نظرة على الإنجازات المتعددة التي حققناها على مدار 20 سنة مضت. كل إنجاز، سواء كان صغيراً أو كبيراً، قد أسهم ببناء سمعتنا كمطور عقاري من الطراز الأول يمكن الاعتماد عليه، إضافة إلى تمتين شراكتنا مع عملائنا». وأضاف «أعتز بالعلاقات التي بنيناها خلال هذا الوقت الطويل، ونتطلع إلى إضافة أكثر من ذلك بكثير، بالتعاون مع الموظفين والشركاء والمستثمرين. إنني مسرور للغاية كوننا نرى أننا قد حققنا انطباعاً إيجابياً على مجتمعنا بشكل خاص، وعلى السوق العقاري بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأكد خزامي «سنستمر في تعزيز هذا التأثير الإيجابي مع شركائنا من خلال هذا الهيكل التنظيمي الجديد، وسوف نمضي قدماً نحو المرحلة التالية من الازدهار».