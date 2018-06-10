لاعبو الشطرنج يشاركون في مبادرة إفطار صائم

الشارقة (الاتحاد)

نظمت لجنة الاتصال والابتكار باتحاد الشطرنج للعام الثاني على التوالي مبادرة إفطار صائم بتوزيع وجبات إفطار للصائمين بمنطقة النباعة في الشارقة، شارك فيها عدد كبير من اللاعبين في المراحل السنية، بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج بجانب حضور حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد بجانب أعضاء لجنة الاتصال والابتكار خلود الزرعوني ومليحة المازمي وعائشة الزرعوني ومحمد علي الحمادي وهند محمد النعيمي والمدرب صهيب العكلة.

ويأتي تنظيم إفطار صائم للعام الثاني على التوالي من أجل ترسيخ المسؤولية المجتمعية الهادفة لدى اللاعبين وبث روح التراحم والتكافل الاجتماعي، وتربية الأجيال الجديدة على المبادرات الإنسانية.

وأكد حسين الشامسي أمين عام الاتحاد أن هذه المبادرة لها أبعاد كثيرة إنسانية واجتماعية ورياضية من خلال مشاركة اللاعبين، وتربية الأجيال الجديدة على نهج العطاء وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع بنشر ثقافة العمل الإنساني في القطاع الرياضي، وتحفيز الرياضيين كي يكونوا نموذجاً يُحتذى به في مجال العطاء، وكذلك دعم استراتيجية ورؤية «الإمارات 2071» ضمن محور ترسيخ قيم التسامح والتماسك والاحترام في المجتمع.

وأضاف: المبادرة تتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، وذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه، كما تتزامن مع عام زايد كونها تحمل رسالة وفاء وتقدير لا ينضب للقائد الراحل الذي أفنى عمره في بناء الوطن وترسيخ قواعد الرخاء والازدهار والتعليم والأمن والتعايش بسلام في هذا الوطن.

وأوضح أن اتحاد الشطرنج يسعى لإقامة المبادرات التي تحقق مثل هذه الأهداف، وهناك تجاوب كبير من الأندية الشطرنجية بالدولة والتي دائماً ما تسير في نفس الاتجاه، وننتظر في العام المقبل أن تكون المبادرة أكبر ويتم تعميمها في كل إمارات الدولة بالاتفاق مع الأندية من أجل مشاركة أكبر شريحة من اللاعبين فيها.