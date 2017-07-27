«العربة الذهبية».. تبهر زوار ملكة بريطانيا

أبوظبي (الاتحاد)

لفتت العربة الذهبية في بريطانيا الأنظار خلال حضور الملكة إليزابيث الثانية، مؤخراً الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وخلال استقبال الملك الإسباني فيليب السادس والملكة ليتيسيا، وأعجب بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعبّر عن رغبته في ركوب العربة المذهبة واجتياز شوارع لندن على متنها خلال زيارته المملكة المتحدة، مما استدعى اقتراح الشرطة البريطانية تركيب زجاج مصفح للعربة لحماية من فيها، فيما يؤكد الخبراء أن الزجاج المقترح إذا حمى مستقلي العربة من الرصاص، فلن يصد عنهما قذيفة مضادات الدروع المحمولة على الكتف.

العربة الجديدة لملكة بريطانيا تحمل تاريخاً ضارباً في الأعماق، ويمتد إلى مئات الأعوام، حيث تحتوي على بعض بقايا سفينة الملك هنري الثامن الحربية «ماري روز»، وشجرة التفاح التي استلهم منها السير إسحاق نيوتن نظرية الجاذبية، إضافة إلى حجر التتويج، وتعتبر عربة «اليوبيل الماسي» ثاني عربة ملكية يتم تصنيعها خلال أكثر من 100 عام.

وصنعت المقابض الموجودة في العربة من قطع خشبية مأخوذة من يخت بريطانيا الملكي، ويوجد على سقف العربة تاج خشبي مغطى بورق الذهب منحوت من خشب سفينة اللورد نيلسون «اتش ام اس فيكتوري»، واستخدمت قطع خشبية تاريخية عديدة لتزيين حوائط العربة الداخلية وأبوابها، وتحتوي على بعض الخصائص الحديثة، مثل ست وحدات هيدروليكية مطلاة بورق الذهب، تضمن سهولة الصعود على متن العربة، علاوة على نوافذ كهربائية وجهاز تدفئة.

وكانت العربة التي أطلق عليها صانعها الأسترالي جيم فريكلنغتون اسم «اليوبيل الماسي»، هديته إلى الملكة إليزابيث في عيد ميلادها الثمانين، وقد استغرق العمل فيها أكثر من عشر سنوات، واحتاج عشرات الحرفيين المهرة، الذين أنجزوا عربة نادرة بوزن ثلاثة أطنان، بتكلفة وصلت إلى 2.7 مليون دولار أميركي.

وقد صنعت العربة الملكية من قطع أثرية أعيد تدويرها من معالم تاريخية بريطانية، وقام جيم فركلينغتون بتصنيعها في ورشته بمدينة سدني الأسترالية، وقال: «إنه أراد صنع شيء خاص جداً يميز حقبة الملكة».