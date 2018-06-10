العين يفاضل بين برازيلي ومصري لقيادة «الطائرة»

أسامة أحمد (دبي)

تفاضل شركة العين للألعاب الرياضية بين مدربين برازيلي ومصري لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة في الموسم الجديد خلفا للأرجنتيني جورج كونستراسي من أجل حسم ملف المدرب مبكرا بعد الانتهاء من التعاقد مع البرازيلي كوستا لاعب النجمة البحريني والذي سبق له اللعب في الدوري البحريني 3 مواسم متتالية قاد خلالها فريق النجمة إلى لقب الدوري ليظهر في الدوري الإماراتي لأول مرة في الموسم الجديد. ويسعى الزعيم في الموسم الجديد لتكرار مشهد الموسم المنتهي بعد التحليق بثنائية مستحقة ليعزز حصوله على كأس صاحب السمو رئيس الدولة فوزه بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أول ألقاب الموسم المنتهي بعد أن وصل الفريق إلى 3 نهائيات هي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والذي بلغ منصة التتويج فيه بالعلامة الكاملة «18 من 18» ليخسر نهائي «بلاي أوف» دوري الدرجة الممتازة أمام بني ياس في مباراتي الذهاب والإياب ليعود إلى مشهد الإنجازات في كأس صاحب السمو رئيس الدولة محلقا بأغلى الكؤوس محققا الفوز على عجمان في الدور التمهيدي والجزيرة في نصف النهائي وحتا في النهائي ليحلق بالكأسين بعد أن حقق الفوز في مبارياته التسع التي لعبها في المسابقتين.

من ناحية أخرى فتح حتا ملف الجهاز الفني بعد اعتذار المصري هاني عبد الحميد عن إكمال المهمة مع الفريق في الموسم الجديد لظروف خاصة بعد أن قاده في الموسم المنتهي إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين والذي ظهر بمستوى جيد مما كان له المرود الإيجابي على نتائجه ليخسر بشرف أمام الزعيم العيناوي.

وأوضح علي سالم البدواوي مشرف اللعبة أن المدرب هاني ترك بصمة مع حتا في الموسم المنتهي، مبينا أن الإصابة التي تعرض لها المعد الأساسي أحمد سلطان خلطت الأوراق في بعض مباريات دوري الدرجة الممتازة، حيث كان أفضل مما كان، مبينا أن أبناء حتا قدموا مباريات قوية في كأس صاحب السمو رئيس الدولة ليخسروا النهائي أمام العين.