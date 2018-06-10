«نيابة دبي» تكرم الفائزين والمشاركين في الألعاب الرياضية

دبي (الاتحاد)

كرمت النيابة العامة بدبي، الموظفين الفائزين في مسابقة «الحدس الكروي» بحضور المستشار سامي سالم الشامسي المحامي العام، رئيس نادي النيابة العامة، كما كرمت الموظفين المشاركين في «تحدي السعادة الليلي» بالمنافسات الفردية والفرق. وتأتي المسابقات التي ينظمها النادي للموظفين انطلاقاً من دور الرياضة في تعميق الصلات الاجتماعية بين الموظفين وخلق بيئة سعيدة ومثالية تعزز مفهوم العمل الجماعي والفريق الواحد.

وحصل على المركز الأول في مسابقة الحدس الكروي الموظف ربيع سليم ربيع 235 نقطة، والمركز الثاني محمد عبدالله آل علي 231 نقطة، فيما حصل محمد شريف آل علي 230 نقطة، على المركز الثالث. وتعتمد مسابقة الحدس الكروي على جمع النقاط من خلال توقعات نتائج المباريات في الدوري المحلي والأوروبي للموسم 2017 - 2018 وقد حظيت هذه النسخة من المسابقة على تفاعل من الموظفين حيث شارك 69 متسابقا.

وفي نهاية اللقاء أثنى الموظفين المشاركين في المسابقات الرياضية على دعم القيادة العليا وجهود أعضاء نادي النيابة العامة من أجل إبراز دور الرياضة في الدائرة، وبث الروح الرياضية والإيجابية بين الموظفين تاركاً أثرا طيباً على بيئة العمل.