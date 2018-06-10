«ابن حمودة» يحسم لقب دورة العلمية

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق ابن حمودة للسيارات بلقب دورة المدرسة العلمية للكرة التي اختتمت أمس الأول بملاعب المدرسة بمدينة شخبوط، وجاء تتويج الفريق الذهبي بفوزه على سكيلز فورس الوصيف في النهائي 5/‏3، وحل في المركز الثالث فريق الأكاديمية العلمية بفوزه على فريق توب كلاس 6/‏3. وحصل اللاعب أحمد حسني من فريق بن حمودة على لقب أحسن لاعب، وخالد أحمد من فريق توب كلاس على لقب الهداف برصيد 18 هدفاً، ونال سيدو من فريق سكيلز فورس كأس أحسن حارس، واستحق لقب أفضل لاعب الصاعد هزاع سبيت خاطر، نجل لاعب العين والجزيرة المخضرم الدولي السابق سبيت خاطر.