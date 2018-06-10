الشوربجي والشربيني على قمة محترفي الاسكواش

دبي (الاتحاد)
توج المصريان محمد الشوربجي ونور الشربيني، متصدرا التصنيف العالمي، بلقبي الرجال والسيدات في نهائيات دبي لسلسلة أتكو العالمية لمحترفي الاسكواش، عقب تغلبهما في النهائي على مواطنيهما علي فرج ورنيم الوليلي، المصنفان ثانياً عالمياً.
ونجح الشوربجي في الدفاع عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي، بينما تُوجت الشربيني بأول لقب لها، بعد خسارتها في نهائي الموسم الماضي أمام البريطانية لورا ماسارو.
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وقال الشوربجي: «كان أسبوعاً رائعاً في دبي، حفل بمباريات كبيرة، فخور بمشاركتي في حدث نهاية الموسم وبفوزي به، خضت أنا وعلي الكثير من المواجهات هذا الموسم، سعيد لأننا تمكنا من إنهاء موسمنا معاً، إنه شخص رائع ولاعب كبير، وأتطلع للعودة إلى الملاعب ومواجهته مجدداً الموسم المقبل».
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وفي نهائي السيدات، رسخت الشربيني -22 سنة-، مكانتها التي تبوأتها في صدارة الترتيب العالمي منذ 26 شهراً، وأكدت هيمنتها على أجواء المنافسة عندما أطاحت بمواطنتها رنيم الوليلي في النهائي بثلاثة أشوط مقابل واحد، 11-5,9-11,11-8,11-5.
وقالت الشربيني: «إنه لشعور رائع أن أفوز باللقب، وكنت فخورة بانضمامي إلى اللاعبات الثماني اللواتي قدمن إلى دبي، كان موسماً طويلاً، وأنا سعيدة بتتويجه بهذا اللقب، وهذا الموسم كان الأنجح في مسيرتي، ولكن لا بد من بذل مزيد من الجهود لكي أصبح في مستوى أفضل، وأنا ورنيم نواصل التنافس في الملاعب، وسنذهب معاً إلى روسيا بعد بضعة أيام لتشجيع منتخب مصر في كأس العالم».
وقالت الوليلي، التي أقصت الشربيني في نهائي بطولة العالم وتُوجت باللقب في 2017: «أهنئ نور بالفوز، قدمت عرضاً طيباً، لم أكن في أفضل حالاتي في الملعب وربما كنت بطيئة بعض الشيء، غير أني راضية عن الأداء الذي قدمته هذا الأسبوع وطوال الموسم، ولكن يجب العمل على بعض الأمور هذا الصيف، وآمل أن أكون أفضل الموسم المقبل».