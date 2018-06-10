فريق محمود فخري بطل «رمضانية» رابطة الوحدات

دبي (الاتحاد)

توج فريق محمود فخري بلقب بطولة عام زايد الرمضانية التي نظمتها رابطة جماهير الوحدات في الإمارات، عقب فوزه في المباراة النهائية على الأردن بسبعة أهداف نظيفة، حضر المباراة النهائية وشهد مراسم التتويج القنصل الأردني العام في دبي والإمارات الشمالية الدكتور سائد الردايدة ورئيس نادي الوحدات يوسف الصقور، إلى جانب رئيس مجلس رجال الأعمال الأردنيين إحسان قطاونة، وممثل مجلس رجال الأعمال الفلسطيني مؤيد بدران، والمهندس لواء أبو حشيش داعم البطولة، وجمع من نجوم نادي الوحدات القدامى وأعضاء رابطة مشجعي النادي في شتى أنحاء الإمارات.

وتم تكريم أحمد ذياب بجائزة هداف البطولة برصيد 9 أهداف، فيما نال اللاعب سعيد الأبطح جائزة أفضل لاعب، أما جائزة أفضل حارس فذهبت للاعب فادي جبر وجائزة الفريق المثالي لصالح فريق عام الخير.

وأعرب أبوبكر أبوسردانة، رئيس الرابطة، عن اعتزازه بتنظيم هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، الذي يتزامن مع عام زايد ومع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال، فيما رحب يوسف الصقور بالضيوف مستعرضاً تاريخ نادي الوحدات وأثره الإيجابي الكبير على الحركة الرياضية الأردنية، واعتزازه بالجهود الكبيرة التي تبذلها رابطة جماهير نادي الوحدات في الإمارات.

وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع التذكارية بين مختلف الجهات، فيما قام رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور بتقديم الدروع التكريمية للرابطة ولرئيسها ولرئيس مجلس الأعمال الأردني، ولممثل مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، وللمهندس لواء أبوحشيش داعم البطولة.