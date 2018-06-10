الهاجري يستقبل أبطال بلدية دبي



تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018 دبي (الاتحاد) أثنى المهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي على الأداء المتميز لفريق البلدية الفائز بالمركز الأول لبطولة عام زايد الرمضانية لقدامى اللاعبين التي نظمتها بلدية دبي خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة 8 فرق من الدوائر والمؤسسات الحكومية، مثلهم أكثر من 130 لاعباً من كبار السن «النواخذة» فوق 43 سنة، وجاء تتويج فريق البلدية بكأس البطولة عقب مشوار ناجح ختمه بالفوز بالمباراة النهائية للبطولة على فريق شرطة دبي بهدف دون رد. وأكد الهاجري حرصهم على إقامة مثل هذه البطولات على مدار العام بهدف تعزيز وترسيخ مزيد الألفة والمحبة بين موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية وتسليط الضوء على مواهبهم وسط أجواءٍ مليئة بالتحدي والمنافسة الشريفة.