فرسان الإمارات في قمة التصنيف الدولي لسباقات القدرة

أبوظبي (الاتحاد)

اكتسح فرسان الإمارات للمرة الثانية على التوالي التصنيف الشهري للاتحاد الدولي للفروسية في رياضة القدرة والتحمل لشهر مايو بشكل كامل، حيث سيطروا على المراكز الثمانية الأولى في التصنيف الدولي الذي يقوم على تجميع النقاط من خلال نتائج السباقات الدولية فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم.

وجاء في المركز الأول الفارس عبد الله غانم المري بـ 1280 نقطة، تلاه سيف أحمد المزروعي بـ 1053 نقطة، الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بـ 974 نقطة، ثم الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بـ 873 نقطة، ثم الفارس سعيد أحمد الحربي بـ 872 نقطة والفارس سالم حمد ملهوف الكتبي بـ 790 نقطة، والفارس حمد راشد الكعبي بـ 630 نقطة، تلاه الفارس غانم سعيد العويسي بـ 529 نقطة.

وعبر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية عن بالغ سعادته وفخره بهذا الإنجاز الكبير لفرسان الإمارات للمرة الثانية على التوالي، مثنيا على جهود فرسان الوطن في السباقات والمحافل الدولية بشكل مستمر وجهدهم الدؤوب للوصول والبقاء على قمة التصنيف العالمي.

وأكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد «أن فرسان الإمارات يتطلعون لمزيد من النجاحات في الفترة القادمة للبقاء على قمة التصنيف مع خوضهم لسباقات دولية هامة قادمة ومشاركتهم في العديد من المحافل الدولية منها كأس العالم في أميركا «تريون 2018».