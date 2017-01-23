  • الاثنين 25 ربيع الآخر 1438هـ - 23 يناير 2017م

بتداولات تجاوزت الملياري درهم

مؤشرات الأسواق تتباين بفعل مضاربات الأسهم «الصغيرة»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 23 يناير 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

تباينت إغلاقات مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة بداية الأسبوع أمس، بفعل مشتريات ومضاربات تمت على الأسهم الصغيرة المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، فيما استقطبت أسهم القطاع العقاري في أبوظبي سيولة قياسية مدعومة بتداول المستثمرين أخبار إطلاق مشاريع عقارية جديدة للشركات المدرجة بالقطاع.

وتجاوزت قيمة تعاملات المستثمرين في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية الملياري درهم، خلال جلسة شهدت التعامل على أكثر من 1.6 مليار سهم، من خلال إتمام 14333 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع بلغت نسبته 0.72% رابحاً 26 نقطة جعلته يتجاوز مستوى 3700 نقطة، مسجلاً 3716 نقطة بعدما تداول مستثمروه 971 مليون سهم بقيمة 1.253 مليار درهم، من خلال إتمام 9030 صفقة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، عكس المؤشر العام للسوق اتجاهه أكثر من مرة خلال جلسة تعاملات أمس، ليغلق مع نهاية الجلسة على تراجع بلغت نسبته 0.13% مسجلاً مستوى 4698 نقطة، بعدما تعمل مستثمروه على أكثر من 662 مليون سهم، بقيمة 818 مليون درهم، من خلال إتمام 5303 صفقة.

وقال وليد الخطيب المدير الشريك في شركة «جلوبل» للخدمات المالية، إن تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية شهدت التركيز على عدد من الأسهم المنتقاة، خصوصاً أسهم القطاع العقاري في سوق أبوظبي، مؤكداً أن حالة التفاؤل التي تسود الأسواق في الوقت الراهن ساهمت في دعم مؤشرات الأسواق من خلال دخول سيولة قياسية تجاوزت المليارين درهم. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا