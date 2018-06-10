لقب زوجي السيدات تشيكي في رولان جاروس



تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018 فرنسا (رويترز) أحرزت التشيكيتان باربورا كريتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا لقب زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، وتفوق الزوجي المصنف السادس والمكون من كريتشيكوفا وسينياكوفا على اليابانيتين إيري هوزومي وماكوتو نينوميا بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6-3 و6-3. وكسرت كريتشيكوفا وسينياكوفا إرسال اللاعبتين اليابانيتين أربع مرات مقابل مرة واحدة للمنافستين القادمتين من آسيا، وسجلت اللاعبتان التشيكيتان إرسالا ساحقاً واحداً وهو ما فعلته أيضاً هوزومي ونينوميا طوال اللقاء لكن في النهاية حصلت كريتشيكوفا وسينياكوفا على لقبهما الأول في البطولات الأربع الكبرى.