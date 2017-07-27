خبراء يشككون بضرورة إكمال العلاج بالمضادات الحيوية حتى النهاية

أ ف ب

شكك خبراء بريطانيون في القاعدة الموصى بها بضرورة إكمال العلاجات بالمضادات الحيوية حتى النهاية معتبرين أن العمل بها يعطي مفعولاً عكسياً من خلال تعزيز مقاومة الجسم للأدوية.

وجاء في الدراسة، التي أجراها الاختصاصي في الأمراض المعدية مارتن ليويلين وتسعة أطباء أو خبراء صحيين آخرين ونشرت نتائجها مجلة «بي ام جي» الطبية الخميس «يمكننا أن نوصي المرضى بالتوقف عن العلاج عندما يشعرون بتحسن، خلافا لرأي منظمة الصحة العالمية».

المضادات الحيوية أدوية ترمي لمكافحة الجراثيم وتوصف خلال مهلة محددة.

ومن المعلوم أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يزيد مقاومة الجراثيم للأمراض رغم أنها معدة لمكافحتها، ويجعل من هذه الأدوية أقل فعالية. وفي الوقت عينه، توصي الإرشادات الرسمية بأن يتابع المريض علاجه حتى النهاية حتى في حال تحسن حالته الصحية، خشية تطوير مقاومة للأدوية.

واعتبر الموقعون على الدراسة أن «هذه الفكرة غير مدعمة بأي دليل وتناول مضادات حيوية لفترة أطول من اللازم يزيد خطر المقاومة»، مؤكدين ضرورة إجراء دراسات إضافية لتحسين التوصيات.