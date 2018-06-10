«شعاع كابيتال» تؤسس شركة في سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «شعاع كابيتال» عن تأسيس شركة «شعاع جي إم سي ليميتد» في سوق أبوظبي العالمي بعد حصولها على موافقة السوق وهيئة تنظيم الخدمات المالية، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.

إلى ذلك، أعلنت «شعاع كابيتال و«الصكوك الوطنية»عن خطط لإطلاق مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية. ووقع الطرفان أمس على مذكرة تفاهم لتحديد التزاماتهما بتقديم خطط الادخار والاستثمار في المملكة العربية السعودية. وتستهدف هذه الشراكة، ومن خلال الجمع بين خبرات«شعاع كابيتال»و«الصكوك الوطنية»، تلبية الطلب المتنامي على حلول الاستثمار والادخار في المملكة، وبما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة. ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء قطاع خدمات مالية قوي يسهم في التأسيس لاقتصاد سعودي متنوع.