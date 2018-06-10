زيادة رأسمال «دبي الإسلامي» تجذب المستثمرين

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك دبي الإسلامي عن إغلاق ناجح للغاية لعملية زيادة رأسمال البنك.

وقد تم الإعلان عن إصدار أسهم إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم، وبسعر 3.11 درهم للسهم الواحد في أبريل الماضي بهدف زيادة رأس المال الأساسي من المستوى الأول بما يتجاوز 5 مليارات درهم إماراتي.

وجذبت هذه الصفقة اهتمامًا كبيرًا من خلال اكتتابات تجاوزت قيمتها 14 مليار درهم إماراتي، الأمر الذي يعكس بوضوح الاهتمام الهائل من قبل المستثمرين المحليين والدوليين بواحد من أسرع البنوك وأكثرها ربحية في المنطقة. وتعد الصفقة جزء من جدول الأعمال الاستراتيجي للبنك من أجل خلق قدرة استباقية لدعم خطط نموه التي وضعته بين أفضل الشركات أداءً في المنطقة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «لا تزال آفاق النمو واعدة أمامنا في بنك دبي الإسلامي. وقد شهدت السنوات الأربع الأخيرة مضاعفة البنك لحجمه وزيادة ربحيته بنحو ثلاثة أضعاف.

ولعل الأهم من ذلك هو حقيقة أن المركز المالي للبنك قد أصبح أقوى من أي وقت مضى، وذلك بفضل تحسن جودة الموجودات بشكل كبير مع ميزانية عمومية أكثر قوة، ما يوفر اليوم المزيد من الفرص لتحقيق النمو.

والأرقام تتحدث عن نفسها في البنك، حيث لا تزال العائدات أعلى من مستوياتها في السوق، وهذا هو السبب الواضح وراء استمرار شهية المستثمرين على أسهم البنك الأكثر سيولة والمدرجة في بورصة الدولة».