زيادة رأسمال «دبي الإسلامي» تجذب المستثمرين

دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي عن إغلاق ناجح للغاية لعملية زيادة رأسمال البنك.
وقد تم الإعلان عن إصدار أسهم إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم، وبسعر 3.11 درهم للسهم الواحد في أبريل الماضي بهدف زيادة رأس المال الأساسي من المستوى الأول بما يتجاوز 5 مليارات درهم إماراتي.
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وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «لا تزال آفاق النمو واعدة أمامنا في بنك دبي الإسلامي. وقد شهدت السنوات الأربع الأخيرة مضاعفة البنك لحجمه وزيادة ربحيته بنحو ثلاثة أضعاف.
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والأرقام تتحدث عن نفسها في البنك، حيث لا تزال العائدات أعلى من مستوياتها في السوق، وهذا هو السبب الواضح وراء استمرار شهية المستثمرين على أسهم البنك الأكثر سيولة والمدرجة في بورصة الدولة».