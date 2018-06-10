«رواد» تعتمد تمويل 6 مشاريع جديدة

الشارقة (وام)

اعتمدت اللجنة التنفيذية لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» دعم وتمويل 6 مشاريع بقيمة 2.3 مليون درهم.

وتم التوجيه بقبول عضوية عدد من المشاريع والأفكار المتقدمة وتقديم الاستشارات اللازمة لتأسيس تلك المشاريع بصورة علمية ومدروسة.جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الثاني عشر برئاسة خالد بن بطي الهاجري رئيس اللجنة التنفيذية، وحضور الأعضاء رغدة تريم، وخليل المنصوري وعبد الله الطنيجي، وحمد المحمود مدير المؤسسة وكل من الدكتور خالد مقلد مستشار تنمية المشاريع، وفاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع.