دعوى قضائية ضد يونايتد إيرلاينز والسبب أرنب

لوس أنجلوس - (رويترز)

أقام مالكو أرنب عملاق نفق خلال رحلة جوية لشركة يونايتد إيرلاينز دعوى قضائية ضد شركة الطيران قائلين إن موظفي الشركة مسؤولون عن نفوق الأرنب.

ورفعت الدعوى القانونية أمام المحكمة الجزئية بمقاطعة بولك في دي موين بالنيابة عن مجموعة من المستثمرين اشتروا الأرنب «سايمون» وهو ابن «أكبر أرنب في العالم» أملاً في أن يتخطى والده في الحجم ويقتنص هذا اللقب ويجني الأموال في مهرجان ولاية أيوا الأميركية.

وعثر على سايمون، الذي كان عمره أقل من عام وطوله ثلاثة أقدام، نافقا عند نقله جوا من بلدته في المملكة المتحدة إلى كانساس سيتي مطلع أبريل في حظيرة خلال توقف للطائرة في شيكاجو.

وقال محامي مالكي الأرنب آنذاك إن الأرنب العملاق ربما نفق بعدما وُضع في مبرد لمدة 16 ساعة خلال التوقف وهو ما نفته شركة الطيران.