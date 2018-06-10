«اقتصادية دبي» تنجز 26 ألف ‬معاملة ‬تسجيل ‬وترخيص ‬تجاري

دبي (الاتحاد) ‬

أنجزت ‬دائرة ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬بدبي خلال مايو الماضي 26 ألف ‬معاملة ‬تسجيل ‬وترخيص ‬تجاري ‬وأصدرت ‬1689 ‬رخصة ‬تجارية ‬جديدة، حسب ‬تقرير ‬حركة ‬الأعمال ‬الصادر أمس.

وأظهرت نتائج شهر مايو 2018 الخاصة بـ«خريطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 12618 معاملة، وبلغ عدد معاملات حجز الاسم التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2954 اسما، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2083، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 3013 إجراءً، وفي التجديد التلقائي شكلت 5122 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 97، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 119. وأنجزت مراكز التعهيد ما لا يقل 18446‏‭ ‬معاملة ‬خلال ‬تلك ‬المدة، ‬والتي ‬تشكل ‬77.6% ‬من ‬إجمالي ‬المعاملات ‬المنجزة ‬في ‬مايو ‬2018، ‬الأمر ‬الذي ‬يظهر ‬حجم ‬الأعمال ‬والدور ‬الحيوي ‬لمراكز ‬التعهيد ‬في ‬تقديم ‬خدمات ‬تنافسية ‬للجمهور ‬من ‬متعاملي ‬اقتصادية ‬دبي.

وذكرت نتائج حركة الأعمال في شهر مايو 2018، استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق النمو وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالاتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 59.4%، تبعتها الرخص المهنية بواقع 38.5%، ثم الرخص السياحية نسبة 1.1%، والرخص الصناعية بواقع 1 %. وفي توزيع الرخص الجديدة خلال مايو 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، كانت الحصة الأسد لمنطقة بردبي بإجمالي 809 رخص، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 742 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 135 رخصة، وأخيرا منطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة.

وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، علماً أن المناطق شكلت نسبة 56% من إجمال جميع المناطق في إمارة دبي، قد بلغ كالآتي: برج خليفة 11.6%، ودبي الجديدة 8.2%، والمرر 6.4%، ونايف 4.8%، وبورسعيد 4.4%، و3.8 لكل من الكرامة وهورالعنز والمركز التجاري الأول، والوصل 3.6%، والبرشاء الأولى 2.2%.

وفي توزيع الأنشطة الاقتصادية، حازت التجارة وخدمات الإصلاح على 35.8%، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 21.9%، وشكل نشاط البناء والتشييد 12.3%، ونشاط خدمات مجتمعية وشخصية 11.2%، ومجموعة الفنادق 7.8%، و3.2% لكل من نشاط النقل والتخزين والاتصالات، والصناعات التحويلية، أما الوساطة المالية 2.3%، و0.9% من نصيب نشاط «التعليم» ونشاط «الصحة والعمل»، وأخيرا نشاط الزراعة بواقع 0.6%.