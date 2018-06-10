«اقتصادية دبي» تنجز 26 ألف ‬معاملة ‬تسجيل ‬وترخيص ‬تجاري

دبي (الاتحاد)
أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال مايو الماضي 26 ألف معاملة تسجيل وترخيص تجاري وأصدرت 1689 رخصة تجارية جديدة، حسب تقرير حركة الأعمال الصادر أمس.
وأظهرت نتائج شهر مايو 2018 الخاصة بـ«خريطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 12618 معاملة، وبلغ عدد معاملات حجز الاسم التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2954 اسما، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2083، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 3013 إجراءً، وفي التجديد التلقائي شكلت 5122 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 97، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 119. وأنجزت مراكز التعهيد ما لا يقل 18446 معاملة خلال تلك المدة، والتي تشكل 77.6% من إجمالي المعاملات المنجزة في مايو 2018، الأمر الذي يظهر حجم الأعمال والدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.
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وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، علماً أن المناطق شكلت نسبة 56% من إجمال جميع المناطق في إمارة دبي، قد بلغ كالآتي: برج خليفة 11.6%، ودبي الجديدة 8.2%، والمرر 6.4%، ونايف 4.8%، وبورسعيد 4.4%، و3.8 لكل من الكرامة وهورالعنز والمركز التجاري الأول، والوصل 3.6%، والبرشاء الأولى 2.2%.
وفي توزيع الأنشطة الاقتصادية، حازت التجارة وخدمات الإصلاح على 35.8%، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 21.9%، وشكل نشاط البناء والتشييد 12.3%، ونشاط خدمات مجتمعية وشخصية 11.2%، ومجموعة الفنادق 7.8%، و3.2% لكل من نشاط النقل والتخزين والاتصالات، والصناعات التحويلية، أما الوساطة المالية 2.3%، و0.9% من نصيب نشاط «التعليم» ونشاط «الصحة والعمل»، وأخيرا نشاط الزراعة بواقع 0.6%.