المؤشرات تستهل الأسبوع على ارتفاع بدعم من «القياديات»

حاتم فاروق (أبوظبي)

استهلت الأسهم المحلية جلسات الأسبوع على ارتفاع، بفعل عمليات شراء طالت عدداً من الأسهم «القيادية»، مع اتجاه المؤسسات والمحافظ الأجنبية للدخول عبر سيولة جديدة، بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، ونجاح الكثير من الأسهم المدرجة، خصوصاً أسهم القطاع العقاري في تقليص خسائرها المسجلة منذ بداية العام، متأثرة بالحالة النفسية الجيدة التي سادت أوساط المستثمرين عقب الإعلان عن حزم المبادرات الاقتصادية الأخيرة.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين، نحو 265.7 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع 146.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2642 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 61 شركة مدرجة، ارتفع منها 25 سهماً، فيما تراجعت أسعار 18 سهماً، وظلت أسعار 18 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع بنسبه 0.62%، ليغلق عند مستوى 4691 نقطة، خلال جلسة هادئة تم فيها التعامل على 28.6 مليون سهم، بقيمة بلغت 71.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 722 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفعت منها 10 أسهم، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي، في تغيير المسار السلبي الذي بدأ به الجلسة ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3054 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 117.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 194.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1920 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 33 شركة مدرجة، ارتفعت منها 15 سهماً، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، بينما ظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.