«داماك» تمنح عقد البنية التحتية الخاصة لـ «أكويا أكسجين»

دبي (الاتحاد)

منحت شركة ’داماك العقارية‘ «الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية» عقداً إنشائياً بقيمة 72 مليون درهم لإنجاز شبكة الطرق الرئيسة وأعمال البنى التحتية الخاصة بمشروع «أكويا أكسجين». ويسهم العقد الذي تم توقيعه مؤخراً في رفع إجمالي قيمة النفقات الإنشائية للمشروع منذ إطلاقه إلى أكثر من 5.6 مليار درهم.

وقال علي سجواني، المدير العام للعمليات لدى «داماك العقارية»: «تتولى الشركة الصينية إنجاز شبكة الطرق الرئيسة وأعمال البنى التحتية ضمن 3 قطاعات في مشروع ’أكويا أكسجين‘، ما يوفر الوصول السهل والخدمات اللازمة لدعم 1623 فيلا في المشروع».